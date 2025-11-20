Σε άνοδο τα αμερικανικά ομόλογα μετά την έκθεση για την αγορά εργασίας

Άνοδο σημείωσαν τα ομόλογα των ΗΠΑ, μετά την μικτή έκθεση για την απασχόληση που έδειξε αρκετά σημάδια εξασθένησης, με στόχο να ωθήσουν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) τον επόμενο μήνα σε υψηλότερα επίπεδα.

Συγκεκριμένα, τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα, τα οποία είναι πιο ευαίσθητα στις κινήσεις πολιτικής της Fed, ηγήθηκαν του ράλι, με τις αποδόσεις των διετών ομολόγων να μειώνονται κατά περίπου 3 μονάδες βάσης στο 3,57%. Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων αναφοράς των ΗΠΑ, μειώθηκαν ελαφρώς στο 4,11%, σύμφωνα με το bloomberg.

Τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας για τον Σεπτέμβριο — με σημαντική καθυστέρηση λόγω του lockdown της κυβέρνησης — έδειξαν ότι οι εργοδότες πρόσθεσαν 119.000 θέσεις εργασίας τον μήνα, σε σύγκριση με μια μέση εκτίμηση οικονομολόγων για 51.000. Το ποσοστό ανεργίας, ωστόσο, αυξήθηκε στο 4,4% από 4,3% έναν μήνα νωρίτερα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, ενώ τα στοιχεία για την απασχόληση του Αυγούστου αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω.

«Το ποσοστό ανεργίας έχει μεγαλύτερη σημασία και θέτει υπό αμφισβήτηση το επιχείρημα της ισορροπίας στην εργασία», δήλωσε ο George Catrambone , επικεφαλής σταθερού εισοδήματος στην DWS Americas. «Γι’ αυτό τα επιτόκια αυξάνονται».

Η μείωση των επιτοκίων της Fed τον Δεκέμβριο κρέμεται σε ισορροπία μετά τα στοιχεία για την απασχόληση

Οι traders παραμένουν επιφυλακτικοί για τη μείωση των επιτοκίων, καθώς τα καθυστερημένα στοιχεία σηματοδοτούν μια αγορά εργασίας ισχυρότερη από την πρόβλεψη.

Οι χρηματιστές ομολόγων πρόσθεσαν στα στοιχήματά τους την πιθανότητα η Fed να μειώσει το κόστος δανεισμού για τρίτη συνεχόμενη φορά τον επόμενο μήνα, έχοντας μειώσει αυτές τις πιθανότητες μόλις μία ημέρα νωρίτερα, αφότου η κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν θα είναι σε θέση να δημοσιεύσει στοιχεία για την απασχόληση του Οκτωβρίου.

Τα συμβόλαια ανταλλαγής που συνδέονται με το επιτόκιο πολιτικής της Fed υποδηλώνουν περίπου 34% πιθανότητα μείωσης του επιτοκίου κατά 25%, από περίπου 20% πριν από τη δημοσίευση της έκθεσης για την ανεργία. Οι πιθανότητες μείωσης του επιτοκίου τον Δεκέμβριο που έχει ορίσει η αγορά έχουν μειωθεί σταθερά τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντιδρούν στην περαιτέρω χαλάρωση, ενώ ο πληθωρισμός συνεχίζει να κυμαίνεται πάνω από τον στόχο του 2% της Fed.

Μετά την έκθεση για την απασχόληση, η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, δήλωσε ότι η μείωση των επιτοκίων για τη στήριξη της αγοράς εργασίας θα μπορούσε να παρατείνει την περίοδο του πληθωρισμού άνω του στόχου και να αυξήσει τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Η έκθεση μισθοδοσίας του Σεπτεμβρίου είναι τα μόνα επίσημα σημαντικά στοιχεία για την απασχόληση που δημοσιεύονται πριν από την τελευταία συνεδρίαση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Fed φέτος. Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η έκθεση για την απασχόληση του Οκτωβρίου θα ενσωματωθεί στην έκθεση του Νοεμβρίου, η οποία πρόκειται να δημοσιευτεί μετά τη συνεδρίαση πολιτικής της 9ης-10ης Δεκεμβρίου, αφήνοντας τόσο τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής όσο και τους επενδυτές χωρίς ένα βασικό οικονομικό στοιχείο.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή είναι μια οριστική απάντηση στο ερώτημα του Δεκεμβρίου», δήλωσε ο John Briggs, επικεφαλής στρατηγικής επιτοκίων των ΗΠΑ στη Natixis North America, αναφερόμενος στην έκθεση για την εργασία του Σεπτεμβρίου.

Πρόσθεσε ότι η πιθανότητα μείωσης τον Δεκέμβριο μπορεί να είναι «υποτιμημένη», αλλά «δεν υπάρχουν αρκετά που να αξίζουν το ρίσκο». Ως αποτέλεσμα, η αγορά ομολόγων πιθανότατα έχει κολλήσει σε ένα εύρος προς το παρόν, είπε.