Σε διαπραγματεύσεις με Chevron και Exxon Mobil η Τουρκία για συμφωνίες πετρελαίου και φυσικού αερίου

Επενδύσεις σε αμερικανικά πεδία πετρελαίου και φυσικού αερίου διερευνά η Τουρκία, καθώς επιταχύνει μια σαρωτική αναμόρφωση του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου, το οποίο μέχρι στιγμής έχει βασιστεί γύρω από το αμερικανικό LNG.

Η Turkish Petroleum βρίσκεται σε συνομιλίες με την Chevron, την Exxon Mobil και άλλες αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες για την ανάληψη μεριδίων σε περιουσιακά στοιχεία upstream, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τουρκίας να επεκτείνει τον ρόλο της πέρα από την αυξανόμενη δραστηριότητά της στο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Αυτό δήλωσε την Τετάρτη (3.12.25) ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, μιλώντας στη Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για το ΥΦΑ στην Κωνσταντινούπολη. Όπως ανέφερε, οι σχετικές ανακοινώσεις ενδέχεται να γίνουν ακόμη και μέσα στον επόμενο μήνα.

Το σχέδιο προσθέτει ένα νέο επίπεδο στην αναπτυσσόμενη σχέση της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν γίνει μια σημαντική πηγή μακροπρόθεσμου εφοδιασμού με φυσικό αέριο για την Άγκυρα. Ενώ η Τουρκία επιδιώκει να εξασφαλίσει πρόσβαση σε καύσιμα που είναι βασικά για την τροφοδοσία της οικονομίας των 1,4 τρισ. δολαρίων που διψά για ενέργεια και να διαφοροποιήσει τις πηγές της μακριά από τη Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν, είναι επίσης ένας τρόπος για τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ενισχύσει την επιρροή του και να οικοδομήσει οικονομικές σχέσεις, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η χώρα έχει συνάψει συμφωνίες LNG με εταιρείες όπως οι Mercuria Energy Group και Woodside Energy Group Ltd. για προμήθεια LNG, κυρίως από εργοστάσια στις ΗΠΑ. Αυτή την εβδομάδα, συμφώνησε σε 10ετή συμβόλαια με την Eni SpA και την γερμανική SEFE.

Η Τουρκία έχει υπογράψει 150 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μακροπρόθεσμων συμφωνιών LNG από τα τέλη του 2024, με μεγάλο μέρος της προμήθειας να ξεκινά μεταξύ 2027 και 2030. Ο Bayraktar δήλωσε ότι το LNG των ΗΠΑ έχει γίνει «πιο ανταγωνιστικό» από το φυσικό αέριο αγωγών από τη Ρωσία και το Ιράν.