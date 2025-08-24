Διεθνή

Σε εφαρμογή το νέο πακέτο οικονομικής και στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία – Οι δύο κρίσιμες συναντήσεις

Στις 26 Αυγούστου 2025 συναντάται ο Μερτς με τον Κόστα και στις 28 - 29 Αυγούστου διεξάγεται άτυπο συμβούλιο υπουργών άμυνας ΕΕ
Γερμανικά τεθωρακισμένα Leopard και Puma
Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Fabian Bimmer

Δύο ευρωπαϊκές συναντήσεις ξεχωρίζουν την ερχόμενη εβδομάδα (μεταξύ 25 και 30 Αυγούστου 2025) και μάλιστα, αμφότερες, θα έχουν στο επίκεντρο τους την ενίσχυση της άμυνας της ΕΕ

Η πρώτη θα γίνει στο Βερολίνο την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 , όπου ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς θα υποδεχθεί το πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Η δεύτερη συνάντηση θα γίνει στις Βρυξέλλες στις 28 – 29 Αυγούστου 2025. Πρόκειται για το άτυπο συμβούλιο των υπουργών άμυνας των χωρών – μελών της ΕΕ.

Η συνάντηση Μερτς – Κόστα στο Βερολίνο θα είναι η πρώτη μετά τη συνάντηση κορυφής (ΗΠΑ, ΕΕ, Γερμανία, Γαλλία, ΝΑΤΟ) που έγινε στην Ουάσινγκτον στις 18 Αυγούστου 2025 υπό τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με θέμα την ειρήνευση στην Ουκρανία.

Όσον αφορά το συμβούλιο των υπουργών άμυνας της ΕΕ είναι η πρώτη πανευρωπαϊκή συνάντηση μετά τις θερινές διακοπές του Αυγούστου, δίνοντας το στίγμα των προτεραιοτήτων της ΕΕ, πρώτη εκ των οποίων είναι η αμυντική θωράκιση της Ουκρανίας.

Τα μηνύματα από την επίσκεψη του Ρούτε στην Ουκρανία

Μεσολάβησε βέβαια η επίσκεψη του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε στην Ουκρανία οι δηλώσεις του οποίου δίνουν το κλίμα της κατάστασης.

Συγκεκριμένα, ο κος Ρούτε σημείωσε πως:
1. «Υπάρχουν δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο θα είναι μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία, μια μακροπρόθεσμη κατάπαυση του πυρός ή ένας συνδυασμός των δύο. Το πρώτο επίπεδο πρέπει να είναι οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρές για να υπερασπιστούν αυτή την περήφανη χώρα και έθνος στο μέλλον. Και το δεύτερο επίπεδο πρέπει να είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας που παρέχονται από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό ακριβώς εργαζόμαστε».

2. «Έχουμε το Πακέτο Ολοκληρωμένης Βοήθειας. Έχουμε αυτή τη νέα πρωτοβουλία, χάρη στον Πρόεδρο Τραμπ. Αγοράζοντας από τα αμερικανικά αποθέματα, από τις ΗΠΑ, στρατιωτικά θανατηφόρα όπλα και, φυσικά, συστήματα αεράμυνας και αναχαιτιστικά που θα πληρωθούν από τους Ευρωπαίους απευθείας και θα παραδοθούν στην Ουκρανία».

3. «Με τη δέσμευση του 5% για τις αμυντικές δαπάνες (σ.σ. στο ΝΑΤΟ) και στη συνέχεια την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων στην Ινδία» κατέστη δυνατή αυτή η πρωτοβουλία για την παράδοση αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία,

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Καναδάς: Καταργούνται από 1ης Σεπτεμβρίου οι ανταποδοτικοί δασμοί στα εισαγόμενα αμερικανικά προϊόντα – Εξαιρούνται οχήματα, χάλυβας και αλουμίνιο
Με τον τρόπο αυτόν ο Καναδάς ανταποκρίνεται στις εξαιρέσεις που χορήγησε στις αρχές του μήνα η Ουάσινγκτον στα καναδικά προϊόντα
People are silhouetted in front of the Canadian national flag at the Palais des Congres in Montreal, Quebec, Canada October 21, 2019.
ΗΠΑ: Οι δασμοί θα μπορούσαν να μειώσουν το έλλειμα κατά 4 τρισ. δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία
Εάν συνεχιστούν οι αυξήσεις στους δασμούς, τα αυξημένα έσοδα θα συρρικνώσουν τα πρωτογενή ελλείμματα κατά 3,3 τρισ. δολάρια και θα μειώσουν τους τόκους που καταβάλλει η χώρα για το ομοσπονδιακό χρέος της κατά 0,7 τρισ. την επόμενη δεκαετία
ΗΠΑ: Οι δασμοί θα μπορούσαν να μειώσουν το έλλειμα κατά 4 τρισ. δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία
ΕΕ: Επενδύσεις ύψους 116 εκατ. ευρώ σε 13 έργα για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων
Τα 13 έργα, στα οποία συμμετέχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητικοί οργανισμοί, τοπικές αρχές, σχολεία και επιχειρήσεις, «θα αποφέρουν ευρύ φάσμα οφελών για τους ωκεανούς και τα ύδατα στην ΕΕ και όχι μόνο»
Santorini island, Greece
Πάουελ (Fed): Οι μεταβαλλόμενοι κίνδυνοι ενδέχεται να δικαιολογούν την προσαρμογή των επιτοκίων
«Η σταθερότητα του ποσοστού ανεργίας και άλλων δεικτών της αγοράς εργασίας μας επιτρέπει να προχωρήσουμε προσεκτικά καθώς εξετάζουμε αλλαγές στη στάση της πολιτικής μας», δήλωσε ο Πάουελ
Federal Reserve Board Chairman Jerome Powell holds a press conference following a two-day meeting of the Federal Open Market Committee on interest rate policy in Washington, U.S., September 18, 2024.
Newsit logo
Newsit logo