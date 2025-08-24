Σε εφαρμογή το νέο πακέτο οικονομικής και στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία – Οι δύο κρίσιμες συναντήσεις

Δύο ευρωπαϊκές συναντήσεις ξεχωρίζουν την ερχόμενη εβδομάδα (μεταξύ 25 και 30 Αυγούστου 2025) και μάλιστα, αμφότερες, θα έχουν στο επίκεντρο τους την ενίσχυση της άμυνας της ΕΕ.

Η πρώτη θα γίνει στο Βερολίνο την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 , όπου ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς θα υποδεχθεί το πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Η δεύτερη συνάντηση θα γίνει στις Βρυξέλλες στις 28 – 29 Αυγούστου 2025. Πρόκειται για το άτυπο συμβούλιο των υπουργών άμυνας των χωρών – μελών της ΕΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνάντηση Μερτς – Κόστα στο Βερολίνο θα είναι η πρώτη μετά τη συνάντηση κορυφής (ΗΠΑ, ΕΕ, Γερμανία, Γαλλία, ΝΑΤΟ) που έγινε στην Ουάσινγκτον στις 18 Αυγούστου 2025 υπό τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με θέμα την ειρήνευση στην Ουκρανία.

Όσον αφορά το συμβούλιο των υπουργών άμυνας της ΕΕ είναι η πρώτη πανευρωπαϊκή συνάντηση μετά τις θερινές διακοπές του Αυγούστου, δίνοντας το στίγμα των προτεραιοτήτων της ΕΕ, πρώτη εκ των οποίων είναι η αμυντική θωράκιση της Ουκρανίας.

Τα μηνύματα από την επίσκεψη του Ρούτε στην Ουκρανία

Μεσολάβησε βέβαια η επίσκεψη του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε στην Ουκρανία οι δηλώσεις του οποίου δίνουν το κλίμα της κατάστασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, ο κος Ρούτε σημείωσε πως:

1. «Υπάρχουν δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο θα είναι μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία, μια μακροπρόθεσμη κατάπαυση του πυρός ή ένας συνδυασμός των δύο. Το πρώτο επίπεδο πρέπει να είναι οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρές για να υπερασπιστούν αυτή την περήφανη χώρα και έθνος στο μέλλον. Και το δεύτερο επίπεδο πρέπει να είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας που παρέχονται από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό ακριβώς εργαζόμαστε».

2. «Έχουμε το Πακέτο Ολοκληρωμένης Βοήθειας. Έχουμε αυτή τη νέα πρωτοβουλία, χάρη στον Πρόεδρο Τραμπ. Αγοράζοντας από τα αμερικανικά αποθέματα, από τις ΗΠΑ, στρατιωτικά θανατηφόρα όπλα και, φυσικά, συστήματα αεράμυνας και αναχαιτιστικά που θα πληρωθούν από τους Ευρωπαίους απευθείας και θα παραδοθούν στην Ουκρανία».

3. «Με τη δέσμευση του 5% για τις αμυντικές δαπάνες (σ.σ. στο ΝΑΤΟ) και στη συνέχεια την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων στην Ινδία» κατέστη δυνατή αυτή η πρωτοβουλία για την παράδοση αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία,