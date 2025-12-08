Σνάμπελ (ΕΚΤ): Ανοιχτή σε ενδεχόμενη αύξηση επιτοκίων στις επόμενες συνεδριάσεις

«Άνετη» με τα στοιχήματα των επενδυτών ότι η επόμενη κίνηση επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) θα είναι αύξηση, εμφανίζεται το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, Ιζαμπέλ Σνάμπελ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ενώ το ύψος των επιτοκίων βρίσκεται σε επίπεδα που ελλείψει νέων σοκ, θα παραμείνουν κατάλληλα για κάποιο χρονικό διάστημα, η καταναλωτική δαπάνη, οι επιχειρηματικές επενδύσεις και η άνοδος των κρατικών δαπανών για άμυνα και υποδομές θα ενισχύσουν την οικονομία, ανέφερε η αξιωματούχος της ΕΚΤ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τόσο οι αγορές όσο και οι συμμετέχοντες σε έρευνες περιμένουν ότι η επόμενη κίνηση στα επιτόκια θα είναι μια αύξηση, έστω όχι άμεσα», είπε την περασμένη εβδομάδα σε συνέντευξη στο γραφείο της στη Φρανκφούρτη. «Νιώθω μάλλον άνετα με αυτές τις προσδοκίες».

Η Γερμανίδα περιέγραψε τους κινδύνους για την οικονομία και τον πληθωρισμό ως κλίνοντες ανοδικά. Υπονόησε ότι οι νέες προβλέψεις για την ανάπτυξη μπορεί να αναθεωρηθούν προς τα πάνω στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, όπου οι αναλυτές εκτιμούν ότι το επιτόκιο καταθέσεων θα διατηρηθεί στο 2% για τέταρτη συνεχόμενη φορά.

Το ευρώ ενισχύθηκε μετά τις δηλώσεις, κερδίζοντας έως 0,3% στο 1,1672 δολάριο. Οι αποδόσεις των γερμανικών 10ετών ομολόγων αυξήθηκαν κατά τρεις μονάδες βάσης στο 2,83%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο, ενώ οι αγορές συνέχισαν να περιορίζουν τα στοιχήματα για το εύρος των μειώσεων επιτοκίων από την ΕΚΤ το επόμενο έτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Σνάμπελ είναι η πρώτη αξιωματούχος της ΕΚΤ που δηλώνει με κάποια βεβαιότητα ότι το κόστος δανεισμού δεν βρίσκεται απλώς σε ένα «καλό επίπεδο», όπως έχει επαναλάβει η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ και άλλοι, αλλά έχει φτάσει σε ένα κατώφλι.

Ενώ πολλά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούν ότι η επόμενη κίνηση θα μπορούσε να είναι προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και ορισμένοι δεν αποκλείουν να προστεθούν νέες μειώσεις στις οκτώ που έχουν ήδη γίνει, η στάση της Σνάμπελ αναδεικνύει τις διαφορετικές «ταχύτητες» των μεγάλων κεντρικών τραπεζών: στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο η νομισματική πολιτική παραμένει σε τροχιά μειώσεων, καθώς αντιμετωπίζουν πιο επίμονο πληθωρισμό.

Η πεποίθησή της στηρίζεται στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη άντεξε τις αναταράξεις στους δασμούς που προκάλεσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι καταναλωτές επωφελήθηκαν από γρήγορες αυξήσεις στους μισθούς, ενώ η ανεργία παραμένει κοντά σε ιστορικό χαμηλό. Οι ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και ένα «ράλι» υιοθέτησης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, παράλληλα, ενίσχυσαν τις επενδύσεις.

Η ανάπτυξη «αποδείχθηκε πολύ πιο ανθεκτική απ’ ό,τι θα μπορούσε να αναμένεται απέναντι στη μεγαλύτερη αναταραχή της διεθνούς τάξης του εμπορίου μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», είπε, σημειώνοντας ότι οι έρευνες δείχνουν «σταθερή επέκταση» έως το τέλος του έτους. «Ένας από τους λόγους που η επίδραση των δασμών ήταν ηπιότερη του αναμενομένου είναι ότι η αβεβαιότητα υποχώρησε αρκετά γρήγορα».

Η τελευταία δέσμη προβλέψεων της ΕΚΤ έδειχνε ότι η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί στο 1% το επόμενο έτος, πριν ανακάμψει ξανά το 2027. Έκτοτε, η Σνάμπελ είπε ότι «οι προοπτικές έχουν βελτιωθεί». Τα στοιχεία της Παρασκευής (5.12.2025)ήδη έδειξαν καλύτερη επίδοση για το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις.

Οι παρατηρητές της ΕΚΤ θα παρακολουθούν στενά την πλευρά του πληθωρισμού στις νέες προβλέψεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν για πρώτη φορά και το 2028, για να διαπιστώσουν αν μια ενδεχόμενη βουτιά κάτω από τον στόχο του 2% θα αποδειχθεί χειρότερη από ό,τι είχε προβλεφθεί. Μεγάλη ανησυχία αποτελεί μια πιθανή καθυστέρηση στο σύστημα τιμολόγησης άνθρακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βαρίδι το 2027.

Η Σνάμπελ εμφανίστηκε καθησυχαστική απέναντι σε αυτές τις ανησυχίες, υποστηρίζοντας ότι η ΕΚΤ μπορεί να ανεχθεί «μέτριες αποκλίσεις από τον στόχο», εφόσον δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτές παγιώνονται.

«Είναι σημαντικό να μην κλειδώνουμε τα πράγματα σε έναν συγκεκριμένο αριθμό», είπε. «Αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι η συνολική μακροοικονομική αφήγηση, η οποία σου λέει κάτι για το πώς θα κινηθούν η οικονομία και ο πληθωρισμός με την πάροδο του χρόνου».

Παρότι ο πληθωρισμός «βρίσκεται σε καλό σημείο» προς το παρόν, οι τιμές στις υπηρεσίες παραμένουν η «σημαντικότερη» πρόκληση, σε μεγάλο βαθμό λόγω των αυξήσεων στους μισθούς, σύμφωνα με τη Σνάμπελ.

Την ίδια στιγμή, οι καθοδικές πιέσεις στις τιμές των αγαθών λόγω ισχυρότερου ευρώ, φθηνότερης ενέργειας και πιθανής ανακατεύθυνσης του εμπορίου μακριά από την Κίνα ήταν ηπιότερες από ό,τι φοβούνταν πολλοί.

«Αυτό σημαίνει ότι η πτώση του δομικού πληθωρισμού έχει σταματήσει σε μια στιγμή που η οικονομία ανακάμπτει, το παραγωγικό κενό κλείνει και η δημοσιονομική πολιτική είναι επεκτατική – όλα αυτά τείνουν να είναι πληθωριστικά», είπε η Σνάμπελ. «Πρέπει να το παρακολουθούμε αυτό πολύ προσεκτικά».

Η ίδια αρνήθηκε να σχολιάσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών για το χρονοδιάγραμμα της επόμενης κίνησης στα επιτόκια, με ορισμένους να ποντάρουν σε αύξηση ήδη από τον Ιούνιο. «Αυτό δεν είναι κάτι που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή», είπε. «Θα το εξετάσουμε όταν έρθει η ώρα».

Κοιτάζοντας μπροστά, τόνισε ότι η ΕΚΤ πρέπει να παρακολουθεί στενά αν μακροπρόθεσμα φαινόμενα – όπως οι μεταβολές στο δυνητικό προϊόν της οικονομίας και η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης – καταστήσουν μια πολιτική στάση, που σήμερα θεωρείται κατάλληλη, υπερβολικά χαλαρή.

«Πρέπει να παρακολουθούμε αν η πολιτική μας γίνεται πιο επεκτατική με την πάροδο του χρόνου, και ενδεχομένως υπερβολικά επεκτατική, οπότε θα έρθει η στιγμή να σκεφτούμε μια νέα κίνηση επιτοκίων», είπε η Σνάμπελ.

Αναφερόμενη στον ισολογισμό της ΕΚΤ, είπε ότι η διαδικασία με την οποία αφήνονται τα ομόλογα να λήγουν χωρίς επανεπένδυση προχωρά «ομαλά», με τα σταθερά επιτόκια στη διατραπεζική αγορά να δείχνουν ότι η πλεονάζουσα ρευστότητα παραμένει «άφθονη».

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, όπου η Ομοσπονδιακή Τράπεζα σταμάτησε αυτόν τον μήνα τη μείωση του ισολογισμού της. Ενώ οι οικονομολόγοι του Bloomberg έχουν υποστηρίξει ότι η ΕΚΤ θα μπορούσε να ακολουθήσει στο δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους, η Σνάμπελ σημείωσε ότι τέτοιες προβλέψεις είναι δύσκολες.

«Αυτό αντιστοιχεί χονδρικά στο ένα άκρο του εύρους μας», είπε. «Το άλλο άκρο του εύρους είναι πολύ αργότερα».

Όπως πρόσθεσε, η αναθεώρηση για το μελλοντικό επιχειρησιακό πλαίσιο της ΕΚΤ θα ξεκινήσει το επόμενο έτος, αλλά ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί πριν από το 2027.