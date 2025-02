«Σωσίβιο» στην οικονομική ανάπτυξη βλέπουν οι Γερμανοί στην αύξηση των αμυντικών δαπανών στην ΕΕ

Σημαντική ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, αλλά και ενίσχυση της βιομηχανικής θέση της θα μπορούσαν να δώσουν υψηλότερες δαπάνες για την άμυνα, εάν οι κυβερνήσεις ήταν σε θέση να δαπανήσουν τα πρόσθετα κονδύλια σε υπερσύγχρονο αμυντικό εξοπλισμό που παράγεται στην Ευρώπη.

Ωστόσο, όπως έδειξαν και τα αποτελέσματα της χθεσινής (17.2.25) έκτακτης άτυπης συνόδου των ηγετών των σημαντικοτέρων ηγετών της Ευρώπης, του ΝΑΤΟ και της Κομισιόν στο Παρίσι, δεν φαίνεται να μπορεί να υπάρξει -για την ώρα (ειδικά πριν τις κάλπες της 23ης Φεβρουαρίου 2025 στη Γερμανία) – συμφωνία για το ευρωπαϊκό μηχανισμό χρηματοδότησης αυτής της αύξησης των δαπανών στην άμυνα.

Μια νέα έκθεση του γερμανικού Ινστιτούτου για την Παγκόσμια Οικονομία με έδρα το Κίελο (IfW Kiel) δείχνει ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 0,9 έως 1,5% ετησίως, εάν τα κράτη της ΕΕ αύξαναν τις στρατιωτικές τους δαπάνες από τον στόχο του ΝΑΤΟ που είναι 2% έως 3,5% του ΑΕΠ κατά το αντίστοιχο έτος και μεταπηδούσαν από τα κατεξοχήν αμερικανικής κατασκευής σε εγχώρια όπλα υψηλής τεχνολογίας.

«Οι επιπτώσεις των υψηλότερων αμυντικών προϋπολογισμών στην ανάπτυξη είναι ζωτικής σημασίας για την πολιτική συζήτηση στην Ευρώπη: αν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις το κάνουν σωστά, μπορούν να περιορίσουν το κόστος της στρατιωτικής ενίσχυσης», λέει ο Έθαν Ιλτσέτσκι (Ethan Ilzetzki), συγγραφέας της έκθεσης “Guns and Growth: The Economic Consequences of Defence Buildups” και καθηγητής στο London School of Economics. «Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη μπορεί να αποφασίζει για τις στρατιωτικές της δαπάνες υπό το πρίσμα των περιφερειακών προτεραιοτήτων της για την ασφάλεια, χωρίς να αποσπάται από τον φόβο της οικονομικής καταστροφής».

Η συζήτηση σχετικά με την ικανότητα της Ευρώπης να υπερασπιστεί τον εαυτό της έχει αποκτήσει επείγοντα χαρακτήρα μετά την έναρξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας το 2022. Έκτοτε, πολλές χώρες αύξησαν τους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς τους, έτσι ώστε οι δαπάνες της ΕΕ το 2024 να είναι λίγο κάτω από τον στόχο του ΝΑΤΟ για 2%. Ωστόσο, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επισήμανε πρόσφατα ότι η Ευρώπη είχε δαπανήσει «πολύ πάνω από το 3%» για την άμυνα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου – και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε ακόμη και νέο στόχο 5%.

Η έκθεση του Κιέλου είναι μια σύνθεση μελετών από τους τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της θεωρίας της παραγωγικότητας, της χρηματοδότησης, της πολιτικής ασφάλειας, της έρευνας για την ειρήνη και της οικονομικής ιστορίας, που κυμαίνονται από τις συγκρούσεις του 19ου αιώνα έως τους πολέμους των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.

Διαψεύδει την ευρέως διαδεδομένη υπόθεση ότι οι αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες θέτουν τις κυβερνήσεις ενώπιον της επιλογής «όπλα ή βούτυρο»: Τα πρόσθετα χρήματα, το ανθρώπινο δυναμικό και οι πρώτες ύλες για στρατιωτικούς σκοπούς δεν προέρχονται παραδοσιακά αποκλειστικά σε βάρος της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Όμως, η επιτυχία των κυβερνήσεων στη διατήρηση της ιδιωτικής οικονομικής δραστηριότητας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Η αύξηση του ΑΕΠ θα είναι χαμηλότερη, ενδεχομένως ακόμη και αρνητική, εάν οι πρόσθετες αμυντικές δαπάνες χρηματοδοτούνται εξαρχής από υψηλότερους φόρους.

Επομένως, οι κυβερνήσεις της Ευρώπης θα πρέπει να αναλάβουν περισσότερο χρέος για να χρηματοδοτήσουν τις προσωρινές πρόσθετες δαπάνες ή τη μετάβαση σε μόνιμα υψηλότερους προϋπολογισμούς, ιδίως καθώς η αγορά όπλων είναι πιο δαπανηρή από τη συντήρηση και τη συντήρησή τους.

Θα πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι αμυντικές δαπάνες έχουν το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος κατά τη διάρκεια της ύφεσης.

Πάνω απ’ όλα, όμως, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ένα μεγαλύτερο ποσοστό των στρατιωτικών τους δαπανών θα παραμείνει στην Ευρώπη. Επί του παρόντος, περίπου το 80% των προμηθειών τους προέρχεται από εταιρείες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά μόνο η εγχώρια παραγωγή μπορεί να δημιουργήσει τα λεγόμενα τεχνολογικά δευτερογενή αποτελέσματα σε άλλους κλάδους και κέρδη παραγωγικότητας, έτσι ώστε οι αμυντικές δαπάνες να δημιουργούν σημαντική οικονομική δραστηριότητα για κάθε ευρώ που δαπανάται.

«Εάν η Ευρώπη μπορούσε να αναπτύξει την επόμενη γενιά αμυντικής τεχνολογίας και άλλων όπλων σε τοπικό επίπεδο αντί να τα αγοράζει από τις ΗΠΑ, ο οικονομικός αντίκτυπος των πρόσθετων αμυντικών δαπανών θα μπορούσε να υπερβεί κατά πολύ τις βραχυπρόθεσμες δημοσιονομικές πολλαπλασιαστικές επιδράσεις και να ενισχύσει την ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα», λέει ο Μόριτζ Σουλαρίκ (Moritz Schularick), πρόεδρος του IfW Kiel. «Μια αύξηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών από λίγο κάτω από το 2% του ΑΕΠ σε 3,5% του ΑΕΠ θα κόστιζε σήμερα περίπου 300 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως – αλλά η μελέτη υποδηλώνει ότι το ποσό αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα εξίσου υψηλό επίπεδο πρόσθετης ιδιωτικής οικονομικής δραστηριότητας, εάν επενδύονταν ειδικά στην επέκταση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ευρώπης».

Η επόμενη γενιά αμυντικού εξοπλισμού θα απαιτήσει αναπροσανατολισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α). Όπως έδειξε πέρυσι η έκθεση Ντράγκι για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, οι ΗΠΑ δαπανούν το 16% των στρατιωτικών τους δαπανών για Ε&Α – δέκα φορές περισσότερο σε απόλυτους αριθμούς από ό,τι η ΕΕ με 4,5%. Όπως αναφέρει η έκθεση του Κιέλου, υπάρχουν ενδείξεις ότι η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών κατά 1% του ΑΕΠ αυξάνει την παραγωγικότητα του ιδιωτικού τομέα κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας μακροπρόθεσμα.

Μια άλλη προϋπόθεση θα ήταν όλες οι κυβερνήσεις να οργανώσουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες σε επίπεδο ΕΕ και τελικά να τις χρηματοδοτήσουν από κοινού – διότι η διασφάλιση της ελευθερίας και του τρόπου ζωής είναι ίσως το ύψιστο ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό. Ένα σύστημα προμηθειών της ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει την αγορά μεμονωμένων οπλικών συστημάτων από πολλούς ευρωπαίους προμηθευτές, προκειμένου να διατηρηθεί ο ανταγωνισμός και η εξάπλωση της τεχνογνωσίας. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει τους μικρότερους κατασκευαστές «διπλής χρήσης» να μεταφέρουν ταχύτερα τις τεχνολογικές εξελίξεις σε άλλους τομείς της οικονομίας.