Στα «όπλα» οι ΒRICS ενάντια στους δασμούς Τραμπ

Eπιβεβαίωσε το Πεκίνο πως θα συμμετάσχει ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιμπινγκ στη τηλε – σύνοδο κορυφής των BRICS, η οποία καλέστηκε από τη Βραζιλία.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι δεν θα παραστεί στη συνάντηση των BRICS, αλλά θα στείλει έναν ανώτερο εκπρόσωπο. Πέρα από το πρόεδρος της Κίνας, Σι, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα συμμετάσχει επίσης στη σύνοδο κορυφής, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Ο Βραζιλιάνος Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα συγκάλεσε τη συνάντηση αυτή, για να συζητήσουν όχι μόνο τους εμπορικούς δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ, αλλά και για να συσπειρώσει τους επικεφαλής των μεγάλων χωρών αναδυόμενων αγορών υπέρ της πολυμέρειας, ανέφερε το Bloomberg News την περασμένη εβδομάδα, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το σχέδιο.

Οι BRICS, οι οποίες περιλαμβάνουν τη Νότια Αφρική, έχουν προκαλέσει ολοένα και περισσότερο την οργή του Τραμπ καθώς επεκτείνονται με νέα μέλη από την Ασία και τη Μέση Ανατολή. Τον Ιούλιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα ευθυγραμμιστεί με τις «αντιαμερικανικές πολιτικές» της ομάδας. Έχει επίσης επανειλημμένα επικρίνει τις προσπάθειες των μελών των BRICS να ενισχύσουν το εμπόριο στα δικά τους νομίσματα και να παρακάμψουν το δολάριο.

Ωστόσο, οι δασμοί του Τραμπ έχουν ενθαρρύνει περαιτέρω τα έθνη των BRICS να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με το Πεκίνο.

Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας διπλωματίας υψηλού διακυβεύματος, ο Σι φιλοξένησε τον Πούτιν και τον Μόντι στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην Τιαντζίν και καλωσόρισε δεκάδες άλλους παγκόσμιους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Kim Jong Un της Βόρειας Κορέας, στο Πεκίνο για μια στρατιωτική παρέλαση στις 3 Σεπτεμβρίου για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το Νέο Δελχί έχει κινηθεί προσεκτικά τις τελευταίες ημέρες στις σχέσεις του με την Ουάσινγκτον, αφού ο Τραμπ φάνηκε να μαλακώνει τον τόνο του απέναντι στην Ινδία μετά από εβδομάδες τριβών σχετικά με τους αμερικανικούς δασμούς 50% σε ινδικά προϊόντα.

Ο Ράντχιρ Τζαϊσβάλ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους σε τακτική ενημέρωση την Παρασκευή ότι ο Μόντι δεν θα παραστεί. Αντ’ αυτού, το έθνος της Νότιας Ασίας θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Εξωτερικών του.

Η διαδικτυακή συνάντηση των ηγετών των BRICS της Δευτέρας έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει μόνο μερικές ώρες, σύμφωνα με αξιωματούχο της βραζιλιάνικης κυβέρνησης που γνωρίζει το σχέδιο.

Οι ομιλίες θα είναι κεκλεισμένων των θυρών για τον Τύπο και θα εναπόκειται σε κάθε ηγέτη να αποφασίσει εάν θα δημοσιεύσει τις παρατηρήσεις του, δήλωσε ο αξιωματούχος. Δεν θα υπάρξει κοινή δήλωση στο τέλος της συνάντησης, πρόσθεσαν.