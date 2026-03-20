Διεθνή

Στα ύψη οι τιμές στα πασχαλινά αυγά στις ΗΠΑ παρά την πτώση της τιμής του κακάο

Η βιομηχανία υπολογίζει πως οι καταναλωτές θα ξοδέψουν 3,3 δισ. δολάρια σε πασχαλινά γλυκά φέτος
iStock

Οι τιμές για τα σοκολατένια αυγά και λαγουδάκια θα παραμείνουν στα ύψη αυτό το Πάσχα στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός πως οι τιμές της βασικής πρώτης ύλης τους, των κόκκων κακάο, κατέγραψαν σημαντική πτώση τον περασμένο χρόνο, σύμφωνα με έκθεση.

«Ακόμα κι αν τα μελλοντικά συμβόλαια για το κακάο μειώθηκαν, οι τιμές λιανικής παραμένουν στα ίδια επίπεδα, διότι οι παρασκευαστές αγοράζουν το κακάο μήνες νωρίτερα και εργάζονται βάσει των υφιστάμενων αποθεμάτων και αντισταθμίσεων», εξήγησε ο Ντέιβιντ Μπραντς, διευθυντής στο Wells Fargo Agri-Food Institute.

«Οι περισσότερες πασχαλινές σοκολάτες παρήχθησαν όταν το κακάο ήταν υπερβολικά ακριβό, επομένως οι καταναλωτές θα πρέπει να αναμένουν τιμές ανάλογες ή λίγο πάνω από τα επίπεδα της ημέρας των ερωτευμένων», συμπλήρωσε.

Οι τιμές των μελλοντικών συμβολαίων κακάο κατέγραψαν πτώση άνω του 70% από τότε που σημειώθηκε ένα υψηλό ρεκόρ στα τέλη του 2024 λόγω της ανάκαμψης της παραγωγής και των αλλαγών στη βιομηχανία, που είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθεί το μέγεθος των συσκευασιών και να αυξηθεί η χρήση εναλλακτικών με το κακάο συστατικών.

Ο Μπραντς εκτιμά πως μια κάποια μείωση στις τιμές ενδέχεται να φθάσει στα ράφια των καταστημάτων στις ΗΠΑ γύρω στα μέσα του 2026, περίπου την περίοδο του Χάλογουιν, καθώς τα χαμηλότερα κόστη στο κακάο θα φθάσουν στους κύκλους παραγωγής.

Το Πάσχα στις ΗΠΑ είναι μια γιορτή με μικρότερη κατανάλωση γλυκών σε σύγκριση με τις Ευχαριστίες και τις εορτές στο τέλος του έτους, όμως η σοκολάτα επικρατεί, με περίπου το 90% όλων των πασχαλινών καλαθιών να περιλαμβάνουν σοκολάτα, σύμφωνα με την αμερικανική Ένωση Ζαχαροπλαστών.

Η βιομηχανία υπολογίζει πως οι καταναλωτές θα ξοδέψουν 3,3 δισ. δολάρια σε πασχαλινά γλυκά φέτος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo