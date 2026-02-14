Διεθνή

Στη χαλάρωση όρων για νέο δανειοδοτικό πρόγραμμα συμφώνησαν Ουκρανία και ΔΝΤ

Η έγκριση είναι μία σημαντική διάσταση και για τη χορήγηση διεθνούς οικονομικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένου κι ενός δανείου 90 δισ. ευρώ από την ΕΕ
Στη χαλάρωση κάποιων όρων που απαιτούνται για ένα νέο δανειοδοτικό πρόγραμμα 8,2 δισ. δολαρίων (περίπου 6,91 δισ. ευρώ) συμφώνησαν η κυβέρνηση της Ουκρανίας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), όπως δήλωσε σήμερα (14.2.2026) η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Πιο συγκεκριμένα, η κυβέρνηση της Ουκρανίας αναμένει ότι το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ θα εξετάσει το αναφερόμενο δανειοδοτικό πρόγραμμα στην επόμενη συνεδρίασή του.

Η έγκριση του προγράμματος είναι μία σημαντική διάσταση και για τη χορήγηση διεθνούς οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία από άλλες πλευρές, συμπεριλαμβανομένου κι ενός δανείου 90 δισ. ευρώ (106,80 δισ.δολαρίων) από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

