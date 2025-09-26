Στο 0,8% αυξήθηκε το ΑΕΠ της Ισπανίας – Η ισχυρότερη επίδοση στην ευρωζώνη

Mεγαλύτερη ανάπτυξη από το αναμενόμενο κατέγραψε η οικονομία της Ισπανίας το δεύτερο τρίμηνο του έτους, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 0,8% σε τριμηνιαία βάση, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας INE.

Συγκεκριμένα, η ΙΝΕ σε προηγούμενη εκτίμηση της έκανε λόγο για αύξηση 0,7%. Αυτή η επίδοση είναι ιδιαίτερα σημαντική, αν συγκριθεί με την ασθενική ανάπτυξη της ευρωζώνης, η οποία ανήλθε μόλις στο 0,1% για το ίδιο διάστημα. Αυτό καθιστά την Ισπανία μια από τις πιο δυναμικές οικονομίες της περιοχής αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Παρά το πολιτικό αδιέξοδο και το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κυβερνά χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης συνεχίζει να επιδεικνύει ισχυρά αποτελέσματα.