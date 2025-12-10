Συμβαίνει τώρα:
Στο τραπέζι ΗΠΑ – Ινδίας η μείωση των αμερικανικών δασμών

Ο συντελεστής 50% περιλαμβάνει τις χρεώσεις που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε αντίποινα για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία
iStock
iStock

Διήμερες συνομιλίες ξεκίνησαν σήμερα (10.12.2025) αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και την Ινδία, με στόχο την επίλυση των διαφορών και την οριστικοποίηση μιας εμπορικής συμφωνίας, καθώς το Νέο Δελχί αναμένει την άρση των υψηλών δασμών που επέβαλε η Ουάσιγκτον.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αναπληρωτής Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Ρικ Σουίτζερ, συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, Βίκραμ Μίσρι, και τον υπουργό Εμπορίου, Ρατζές Αγκρουάλ, στο Νέο Δελχί, δήλωσαν Ινδοί αξιωματούχοι. «Οι συζητήσεις κάλυψαν την ισχυρή οικονομική και τεχνολογική εταιρική σχέση Ινδίας – ΗΠΑ, τις τρέχουσες εμπορικές διαπραγματεύσεις και τις ευκαιρίες για την ενίσχυση του αμφίδρομου εμπορίου και των ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού», έγραψε σε ανάρτηση στο X ο Ραντίρ Τζαϊσγουάλ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας, σύμφωνα με το bloomberg.

Η Ουάσιγκτον και το Νέο Δελχί εργάζονται πάνω σε μια εμπορική συμφωνία που θα εφαρμοστεί σε πολλά στάδια, με την πρώτη φάση να αφορά τους αντίποινα που επέβαλε ο Τραμπ σε προϊόντα από την Ινδία. Ο συντελεστής 50% περιλαμβάνει τις χρεώσεις που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε αντίποινα για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία.

Ο Σουίτζερ, μαζί με τον επικεφαλής διαπραγματευτή για το εμπόριο Μπρένταν Λιντς, βρίσκεται στην Ινδία από τις 9 έως τις 11 Δεκεμβρίου για να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις για μια ευρεία εμπορική συμφωνία. Συναντήθηκε επίσης με τον υπουργό Εμπορίου της Ινδίας για να συζητήσουν τη διμερή συμφωνία που διαπραγματεύονται τα δύο έθνη από τον Μάρτιο, δήλωσε αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, καθώς οι συνομιλίες είναι ιδιωτικές.

Το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας δεν απάντησε αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό. Τα δύο έθνη είχαν αρχικά συμφωνήσει να ολοκληρώσουν την πρώτη δόση της συμφωνίας, η οποία καλύπτει τους δασμολογικούς συντελεστές, μέχρι το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους. Αφού έχασαν αυτή την προθεσμία, Ινδοί αξιωματούχοι τις τελευταίες εβδομάδες εξέφρασαν αισιοδοξία ότι οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν την αρχική συμφωνία πριν από το τέλος του έτους.

Οι συνομιλίες περιλάμβαναν ευρύτερες συζητήσεις για τους διμερείς οικονομικούς και εμπορικούς δεσμούς, καθώς και τη σύναψη μιας αμοιβαία επωφελούς εμπορικής συμφωνίας, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Τραμπ έχει επίσης μετριάσει τη ρητορική του, λέγοντας τον Νοέμβριο ότι θα μειώσει τους δασμούς «κάποια στιγμή». Ωστόσο, παραμένει επικριτικός απέναντι στις εμπορικές πρακτικές της Ινδίας. Τη Δευτέρα άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να λάβει μέτρα κατά του νοτιοασιατικού αυτού κράτους για φερόμενη εισαγωγή ινδικού ρυζιού στην αγορά των ΗΠΑ.

