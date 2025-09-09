Στροφή της Ουγγαρίας – Δεκαετής συμφωνία φυσικού αερίου με Shell καθώς η ΕΕ απομακρύνεται από τη Ρωσία

Υπέγραψε 10ετή συμφωνία προμήθειας φυσικού αερίου η Ουγγαρία με την Shell, σηματοδοτώντας ένα από τα πρώτα της βήματα για διαφοροποίηση από τις ρωσικές ροές, καθώς πλησιάζει η προθεσμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σταδιακή κατάργηση αυτών των εισαγωγών.

Πιο συγκεκριμένα, η Ουγγαρία υπέγραψε σήμερα (9.9.25) συμφωνία με τη Shell για 2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου που θα παραδοθούν σε διάστημα μιας δεκαετίας, αρχής γενομένης από το 2026, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο σε συνέντευξή του στο περιθώριο του συνεδρίου Gastech στο Μιλάνο. Πρόσθεσε ότι οι προμήθειες θα παραδοθούν στην Ουγγαρία μέσω τσεχικών και γερμανικών αγωγών, σύμφωνα με το Bloomberg.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ η ΕΕ στοχεύει να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικών ορυκτών καυσίμων μέχρι το τέλος του 2027, η Ουγγαρία έχει εκφράσει εδώ και καιρό την αντίθεσή της σε αυτά τα σχέδια, έχοντας ενισχύσει τους ενεργειακούς δεσμούς της με τη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η Βουδαπέστη έχει καλέσει την ΕΕ να αποζημιώσει τα κράτη μέλη για τις προσπάθειες διαφοροποίησης από τις φθηνότερες ρωσικές ροές και φαίνεται τώρα να προχωρά με βήματα για την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων.

«Διαπραγματευόμαστε κάποιες άλλες συμβάσεις με άλλους δυτικούς προμηθευτές, αλλά δεν είμαστε ακόμη εκεί για να τις ανακοινώσουμε», δήλωσε ο Σιγιάρτο.

Ωστόσο, ο Σιγιάρτο υποστήριξε ότι το τρέχον σχέδιο της ΕΕ για τη σταδιακή κατάργηση των ρωσικών εισαγωγών ενέργειας εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας, υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτει επαρκή υποδομή αγωγών που προέρχεται από άλλες αγορές για να εξασφαλίσει επαρκή χωρητικότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η χώρα έχει συμβόλαιο με τη ρωσική Gazprom PJSC για 4,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως που ισχύει έως το 2036, το οποίο έχει συμπληρωθεί με πρόσθετες αγορές από το 2022.

Ο Σιγιάρτο δήλωσε ότι οι πυρηνικές φιλοδοξίες της Ουγγαρίας, οι οποίες περιλαμβάνουν τον διπλασιασμό της ατομικής ενεργειακής δυναμικότητας με την προσθήκη δύο νέων αντιδραστήρων, θα μειώσουν στο μισό τις τρέχουσες εισαγωγές φυσικού αερίου και θα μειώσουν σημαντικά την πίεση στις προμήθειες καυσίμων, βοηθώντας την να καλύψει μόνη της το 70% της ζήτησης ενέργειας.

«Αυτή είναι μια διαστατικά διαφορετική κατάσταση. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με τρόπο που οι δύο νέοι αντιδραστήρες να μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο κατά το πρώτο μισό της επόμενης δεκαετίας», κατέληξε ο Σιγιάρτο.