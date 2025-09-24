Συμβαίνει τώρα:
Διεθνή

Σχέδιο οικονομικής διάσωσης της Αργεντινής από τον Μπέσεντ – Εξετάζει την αγορά ομολόγων 20 δισ. δολαρίων

H πρωτοβουλία αυτή αποτελεί σαφή ψήφο εμπιστοσύνης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τον φιλελεύθερο ηγέτη Χαβιέ Μιλέι
Ο Σκοτ Μπέσεντ
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ / Leon Neal / Pool via REUTERS

Έτοιμες να αγοράσουν ομόλογα της Αργεντινής 20 δισ. σε δολάρια είναι οι ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (24/9/2025) ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.

Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί σαφή ψήφο εμπιστοσύνης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τον φιλελεύθερο ηγέτη Χαβιέ Μιλέι, και έρχεται έπειτα από συνάντηση των δύο ηγετών, καθώς και ανώτερων αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Αργεντινής, την Τρίτη (23.9.25), στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

«Το Υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις με Αργεντινούς αξιωματούχους για μια “γραμμή ανταλλαγής” 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων (σ.σ. ανταλλαγής ομολόγων που λήγουν με νέα ομόλογα) με την Κεντρική Τράπεζα. Εργαζόμαστε σε στενό συντονισμό με την κυβέρνηση της Αργεντινής για να αποτρέψουμε την υπερβολική αστάθεια», δήλωσε ο Μπέσεντ στο X (πρώην Twiter)».

Ως εκ τούτου, τα ομόλογα σε δολάρια Αργεντινής μείωσαν τις απώλειές τους μετά την ανακοίνωση.

Διεθνή
