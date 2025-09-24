Σχέδιο οικονομικής διάσωσης της Αργεντινής από τον Μπέσεντ – Εξετάζει την αγορά ομολόγων 20 δισ. δολαρίων

Έτοιμες να αγοράσουν ομόλογα της Αργεντινής 20 δισ. σε δολάρια είναι οι ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (24/9/2025) ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.

Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί σαφή ψήφο εμπιστοσύνης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τον φιλελεύθερο ηγέτη Χαβιέ Μιλέι, και έρχεται έπειτα από συνάντηση των δύο ηγετών, καθώς και ανώτερων αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Αργεντινής, την Τρίτη (23.9.25), στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις με Αργεντινούς αξιωματούχους για μια “γραμμή ανταλλαγής” 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων (σ.σ. ανταλλαγής ομολόγων που λήγουν με νέα ομόλογα) με την Κεντρική Τράπεζα. Εργαζόμαστε σε στενό συντονισμό με την κυβέρνηση της Αργεντινής για να αποτρέψουμε την υπερβολική αστάθεια», δήλωσε ο Μπέσεντ στο X (πρώην Twiter)».

Ως εκ τούτου, τα ομόλογα σε δολάρια Αργεντινής μείωσαν τις απώλειές τους μετά την ανακοίνωση.