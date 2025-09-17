Συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Ινδίας ενόψει του νέου πακέτου κυρώσεων στη Ρωσία

Λεπτομέρειες για μια νέα «στρατηγική ατζέντα» με την Ινδία ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ως τελευταία ένδειξη ότι κοιτάζει πέρα από τις ΗΠΑ, καθώς προσπαθεί να οικοδομήσει παγκόσμιες σχέσεις.

Η συμφωνία περιλαμβάνει προτάσεις για την ασφάλεια και την τεχνολογία, ενώ επαναλαμβάνει επίσης τον στόχο της ΕΕ να συνάψει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ινδία φέτος. Οι δύο πλευρές «εξετάζουν τη δημιουργία μιας εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ινδίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας», ανακοίνωσε επίσης η Κομισιόν.

Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα, όπως αναφέρει το Bloomberg. Τόσο ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, όσο και η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, έδειξαν απαισιόδοξοι σε συνέντευξη Τύπου που έδωσαν σήμερα (17.09.2025) στις Βρυξέλλες για την ανακοίνωση της συμφωνίας.

Ο Σέφκοβιτς δήλωσε ότι περίμενε μεγαλύτερη πρόοδο όταν συναντήθηκε με τους Ινδούς ομολόγους του την περασμένη εβδομάδα στο Νέο Δελχί. Η Κάλλας δήλωσε ότι η αγορά ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία παραμένει ένα ζήτημα.

«Τα προβλήματα που έχουμε στις σχέσεις μας είναι πολύ σαφή, προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε στις διαπραγματεύσεις μας», δήλωσε η Κάλλας, προσθέτοντας ότι «τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν όλα» όσον αφορά μια εμπορική συμφωνία. Ο Σέφκοβιτς επεσήμανε ότι η προτεινόμενη εμπορική συμφωνία θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης είναι ενδιαφέρουσα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πιέσεις στην Ευρώπη να επιβάλει δασμούς στην Ινδία και την Κίνα για τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Μέχρι σήμερα, η ιδέα αυτή δεν έχει κερδίσει την υποστήριξη των Ευρωπαίων.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί από το Bloomberg, η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε εταιρείες της Ινδίας και της Κίνας που διευκολύνουν το εμπόριο πετρελαίου της Ρωσίας, στο πλαίσιο του 19ου πακέτου κυρώσεων.

Καθώς οι συζητήσεις για το πακέτο αυτό εντείνονται, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μίλησε χθες το βράδυ με τον Τραμπ και δεσμεύτηκε ότι η ΕΕ θα επιταχύνει τη σταδιακή κατάργηση των ρωσικών ορυκτών καυσίμων.

Το ζήτημα επηρεάζει ιδιαίτερα την Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Ντάνιελ Χόρνακ του Bloomberg, ο υπουργός Οικονομίας της Σλοβακίας σηματοδότησε σήμερα το πρωί ότι η χώρα θα αντισταθεί στις πιέσεις του Τραμπ να μειώσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έως ότου διαθέτει επαρκείς εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού.