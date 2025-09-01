Διεθνή

Συνεχίζεται το πολιτικό και οικονομικό αδιέξοδο στη Γαλλία – Αναβάλλονται επενδύσεις, έρχονται απεργίες

Ο Γάλλος πρωθυπουργός δήλωσε χθες πως «το ζήτημα, το ερώτημα, δεν είναι η μοίρα του πρωθυπουργού ή του Francois Bayrou. Δεν είναι καν η μοίρα της κυβέρνησης. Το ερώτημα είναι η μοίρα της Γαλλίας»
Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού
Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού / REUTERS / Φωτογραφία Abdul Saboor

Μαχητικό τόνο υιοθέτησε ο πρωθυπουργός της ΓαλλίαςΦρανσουά Μπαϊρού στην προσπάθειά του να κερδίσει υποστήριξη για την ψήφο εμπιστοσύνης από το γαλλικό κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ παράλληλα παραδέχτηκε ότι οι συνομιλίες με τα πολιτικά κόμματα μπορεί να μην σώσουν την κυβέρνησή του από την εκδίωξη.

«Ο συμβιβασμός είναι κάτι όμορφο, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι εφικτός», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Μπαϊρού σε συνέντευξή του σε γαλλικά ειδησεογραφικά κανάλια την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025 το βράδυ. Αυτό ακολούθησε σχόλια αρκετών ηγετών της αντιπολίτευσης το Σαββατοκύριακο (30 – 31.8.25) που φάνηκαν να ακυρώνουν κάθε πιθανότητα υποστήριξής τους. Η Γαλλία έχει περιέλθει σε μια οξεία πολιτική κρίση από τότε που ο Μπαϊρού κήρυξε την ψήφο εμπιστοσύνης σε μια προσπάθεια να σπάσει το αδιέξοδο σχετικά με τις προγραμματισμένες περικοπές στον προϋπολογισμό, επισημαίνει το Bloomberg. Η πτώση του θα εντείνει τις αμφιβολίες για το εάν οποιαδήποτε γαλλική κυβέρνηση μπορεί να περιορίσει το μεγαλύτερο έλλειμμα προϋπολογισμού στην ευρωζώνη.

Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου του Ζορντάν Μπαρντέλλα, προέδρου του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, και του ηγέτη των Σοσιαλιστών Ολιβιέ Φωρ, επιβεβαίωσαν ότι θα ψηφίσουν κατά της πρότασης εμπιστοσύνης, λέγοντας ότι σχεδίαζαν να συμμετάσχουν στις συναντήσεις που συγκάλεσε ο Μπαϊρού μόνο από ευγένεια.

Η απόφαση των Σοσιαλιστών να καταψηφίσουν την πρόταση εμπιστοσύνης είναι «αμετάκλητη», δήλωσε ο Φωρ την Κυριακή (31.8.2025) στην τηλεόραση BFM. «Η μόνη λέξη που περιμένω να πει τώρα είναι “αντίο”», πρόσθεσε.

Οι μαζικές ρευστοποιήσεις στην αγορά την περασμένη εβδομάδα ώθησαν τη διαφορά μεταξύ του 10ετούς κόστους δανεισμού της Γαλλίας και της Γερμανίας σε περισσότερες από 80 μονάδες βάσης – επίπεδα που παρατηρήθηκαν τελευταία φορά τον Ιανουάριο.

Τον Ιούλιο του 2025, ο Bayrou πρότεινε περικοπές δαπανών ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ και αυξήσεις φόρων, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, είναι απαραίτητες για τη μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού στο 4,6% του οικονομικού προϊόντος από το αναμενόμενο 5,4% φέτος. Οι επενδυτές έχουν τοποθετηθεί για αυξημένο πολιτικό κίνδυνο στη Γαλλία, ο οποίος απειλεί να εκτροχιάσει μια νεοσύστατη οικονομική ανάκαμψη, καθώς οι εταιρείες καθυστερούν τις προσλήψεις και τις επενδύσεις.

Ο Μπαϊρού δήλωσε την Κυριακή ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται και είπε ότι πιστεύει ότι έχει ακόμα την ευκαιρία να πετύχει.

«Το ζήτημα, το ερώτημα, δεν είναι η μοίρα του πρωθυπουργού ή του Francois Bayrou», είπε. «Και δεν είναι καν η μοίρα της κυβέρνησης. Το ερώτημα είναι η μοίρα της Γαλλίας».

Με τις απεργίες των εργαζομένων να σχεδιάζονται για αυτόν τον μήνα, η αποπομπή του Bayrou θα επαναφέρει τον Πρόεδρο Emmanuel Macron σε ένα αδιέξοδο από το οποίο αγωνίζεται να βγει από τις πρόωρες εκλογές του περασμένου έτους, αφήνοντας τη Γαλλία με ένα ακίνητο κοινοβούλιο καθώς παλεύει με το έλλειμμα.

Ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης πιέζουν τον Μακρόν να ξαναρίξει τα ζάρια με νέες βουλευτικές εκλογές ή ακόμα και πρόωρες προεδρικές εκλογές. Ωστόσο, ο Μακρόν έχει υποστηρίξει τα σχέδια του Μπαϊρού και επέμεινε ότι δεν θα παραιτηθεί πριν από τη λήξη της θητείας του το 2027.

Ο Μπαρντέλα δήλωσε στο BFM TV το περασμένο Σάββατο ότι πιστεύει πως η κυβέρνηση Μπαϊρού «θα πέσει» και επανέλαβε την έκκλησή του για πρόωρες εκλογές.

«Είναι σαφές ότι στην τρέχουσα κατάσταση, δεν βλέπω άλλη λύση από το να στραφούμε στον γαλλικό λαό. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι για δύο χρόνια», είπε.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν απηύθυνε έκκληση στους Σοσιαλιστές και σε άλλους να «τείνουν το χέρι» για να σώσουν την πολιτική και οικονομική σταθερότητα της χώρας.

«Η σταθερότητα της κυβέρνησής μας, των θεσμών μας, είναι η μεγαλύτερη εγγύηση ότι δεν δανειζόμαστε πολύ ακριβά και ότι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μεταρρυθμίσεις και να συνεχίσουμε να έχουμε δανειστές», είπε ο Νταρμανέν. «Αυτό που διακυβεύεται είναι εξαιρετικά σημαντικό».

