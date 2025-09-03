Τα προβλήματα του προϋπολογισμού της Βρετανίας ταράζουν ξανά την αγορά ομολόγων

Τα δημοσιονομικά προβλήματα της Βρετανίας ταράζουν και πάλι τις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς οι επενδυτές γίνονται όλο και πιο επιφυλακτικοί ως προς την ικανότητα της κυβέρνησης να διατηρήσει την οικονομική της τάξη χωρίς να βλάψει την οικονομία.

Οι πιέσεις έχουν οδηγήσει σε προειδοποιήσεις από οικονομολόγους ότι η Βρετανία ενδέχεται να χρειαστεί τελικά διάσωση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Αυτό μπορεί να είναι υπερβολή, αλλά αυτό που είναι πραγματικό αυτή τη στιγμή είναι η συμπεριφορά των επενδυτών, οι οποίοι πωλούν μακροπρόθεσμα ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου και ωθούν τις αποδόσεις στα υψηλότερα επίπεδα του αιώνα.

Τα κρατικά ομόλογα παρουσίασαν διακυμάνσεις σήμερα Τετάρτη (3.9.2025), με τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις να παραμένουν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών.

Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα δεσμεύονται από τις πληρωμές τόκων για το δημόσιο χρέος, περιορίζοντας παραπάνω τον περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο της υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς και καθιστώντας τις δύσκολες πολιτικές επιλογές ακόμη πιο δύσκολες. Μόνο τα υψηλότερα επιτόκια έχουν προκαλέσει ζημιά 8 δισ. λιρών (10,7 δισ. δολάρια) από την τελευταία δημοσιονομική εκδήλωση τον Μάρτιο.

Οι μνήμες από την κρίση του 2022 που προκάλεσε ο λεγόμενος «μίνι προϋπολογισμός» της πρώην πρωθυπουργού Λιζ Τρας παραμένουν έντονες, δίνοντας στις χρηματοπιστωτικές αγορές ένα ισχυρό δικαίωμα βέτο επί της δημοσιονομικής πολιτικής.

Ωστόσο, ο κίνδυνος για την Ριβς είναι ότι οι ενέργειες για να κρατήσει τους επενδυτές στο πλευρό της θα ωθήσουν το Ηνωμένο Βασίλειο σε έναν δημοσιονομικό φαύλο κύκλο, όπου οι αυξήσεις των φόρων θα πλήξουν τη ζήτηση και την ανάπτυξη, μειώνοντας τα φορολογικά έσοδα, προκαλώντας μεγαλύτερη αδυναμία της αγοράς και απαιτώντας βαθύτερη δημοσιονομική σύσφιξη.

Το Bloomberg Economics υπολογίζει ότι θα χρειαστεί έως και 35 δισεκατομμύρια λίρες μόνο για να επιστρέψει στο ελάχιστο περιθώριο που άφησε στον εαυτό της έναντι του κύριου δημοσιονομικού κανόνα της.

Η Ριβς «έλαβε προειδοποίηση από τους επενδυτές σε κρατικά ομόλογα», δήλωσε η Σουζάνα Στρίτερ, επικεφαλής του τμήματος χρημάτων και αγορών της Hargreaves Lansdown. «Η ανησυχία δεν είναι μόνο ότι τα κρατικά ταμεία δεν θα αναπληρωθούν, αλλά ότι θα γεμίσουν σε βάρος της ανάπτυξης, οδηγώντας σε έναν φαύλο κύκλο».

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι αποδόσεις των ομολόγων μακροπρόθεσμης διάρκειας έχουν αυξηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά της τελευταίας δεκαετίας, καθώς οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερα ασφάλιστρα για να αντισταθμίσουν τη μεγαλύτερη προσφορά χρέους που πρέπει να εκδώσουν οι κυβερνήσεις για να χρηματοδοτήσουν τα σχέδια δαπανών

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το επιτόκιο των 30ετών κρατικών ομολόγων ξεπέρασε το 5,7% αυτή την εβδομάδα για πρώτη φορά από το 1998, ενώ τα 10ετή ομόλογα διαπραγματεύονταν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο. Η στερλίνα σημείωσε άνοδο σήμερα, μετά την μεγαλύτερη πτώση από τον Απρίλιο χθες.