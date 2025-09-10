Συμβαίνει τώρα:
Τη νομιμότητα των δασμών του Τραμπ θα εξετάσει το Ανώτατο Δικαστήριο στις αρχές του Νοεμβρίου

Το Ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσιγκτον αποφάνθηκε στα τέλη του Αυγούστου ότι μεγάλο μέρος των «ανταποδοτικών» τελωνειακών δασμών που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ επιβλήθηκε παράνομα
USA national flag waving in the wind in front of United States Court House in New York, USA
iStock

Δέχθηκε να εξετάσει το αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο τη νομιμότητα των τελωνειακών δασμών που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ -στο οποίο έχουν αποφασιστική πλειοψηφία οι συντηρητικοί- στις αρχές του Νοεμβρίου, σύμφωνα με χθεσινή (9.9.25) δήλωση.

Συγκεκριμένα, το Ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσιγκτον αποφάνθηκε στα τέλη του Αυγούστου ότι μεγάλο μέρος των «ανταποδοτικών» τελωνειακών δασμών που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αφότου άρχισε τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο επιβλήθηκε παράνομα, ωστόσο διατήρησε σε ισχύ τα μέτρα αυτά ωσότου μπορέσει να αποφανθεί ο κορυφαίος θεσμός της αμερικανικής δικαιοσύνης.

Κατόπιν προσφυγής της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου, το SCOTUS δέχτηκε να εξετάσει κατεπειγόντως το ζήτημα και προγραμμάτισε ακροαματική διαδικασία γι’ αυτό «την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου», ανακοίνωσε χθες.

Η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρηματολόγησε στο Ανώτατο Δικαστήριο ότι η ακύρωση των δασμών θα έβλαπτε τις διαπραγματεύσεις που διεξάγει για εμπορικά ζητήματα με διάφορα άλλα κράτη.

Ανησυχεί για το ενδεχόμενο να χάσει έτσι καίριας σημασίας μοχλό πίεσης. Ο φόβος των απαγορευτικών δασμών στην ουσία ανάγκασε πολλούς εταίρους της Ουάσιγκτον, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να απόσχουν από τη λήψη μέτρα ανταπόδοσης και να κάνουν προσπάθειες για να ανοίξουν περαιτέρω τις αγορές τους σε αμερικανικά προϊόντα.

Ωσότου το ζήτημα διευθετηθεί στο επίπεδο της δικαιοσύνης, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με κάποιες χώρες. Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε ιδίως χθες στη συνέχιση των συνομιλιών με την Ινδία, το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της οποίας δασμολογείται πλέον κατά 50% και πλέον, εν είδει κυρώσεων για την αγορά ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί. «Είμαι βέβαιος ότι δεν θα δυσκολευτούμε να φθάσουμε σε ευνοϊκή κατάληξη για τις δυο σπουδαίες χώρες μας» , διαβεβαίωσε μέσω Truth Social.

Αφότου ανέκτησε την εξουσία τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε σε εφαρμογή, κατά κύματα, επιπρόσθετους δασμούς στα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ. Κυμαίνονται από το 10% ως το 50%, κατά περίπτωση και χώρα.

Είναι αυτοί οι «ανταποδοτικοί» δασμοί, διαφορετικοί από εκείνους σε συγκεκριμένους τομείς (αυτοκίνητα, χάλυβας, αλουμίνιο, χαλκός) που βρίσκονται σε επίκεντρο της δικαστικής μάχης.

Το εφετείο επισήμανε πως νόμος περί οικονομικής έκτακτης ανάγκης δεν δίνει στον πρόεδρο «την εξουσία να προχωρά στη επιβολή τελωνειακών δασμών και άλλων φόρων», καθώς αυτό είναι αποκλειστικό προνόμιο του Κογκρέσου.

Το ζήτημα εξετάστηκε αρχικά από εξειδικευμένο δικαστικό θεσμό, το ομοσπονδιακό δικαστήριο για το διεθνές εμπόριο (ITC), το οποίο αποφάνθηκε πως κανένας αμερικανός πρόεδρος δεν μπορεί να επικαλείται τον νόμο περί έκτακτης οικονομικής ανάγκης (IEEPA) του 1977 προκειμένου να δικαιολογήσει την επιβολή «απεριόριστων επιπρόσθετων δασμών σε αγαθά από σχεδόν όλες τις χώρες».

Ο νόμος IEEPA επιτρέπει στον εκάστοτε πρόεδρο να αποφασίζει «απαραίτητα οικονομικά μέτρα» ή να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις για «την αντιμετώπιση ‘εξαιρετικής και ασυνήθιστης’ απειλής», εξηγούσε το δικαστήριο τον Μάιο.

