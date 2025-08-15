Τι προσδοκούν οι ευρωπαϊκές αγορές από τη σημερινή συνάντηση ΗΠΑ και Ρωσίας

Να προεξοφλούν περιορισμένα αποτελέσματα από την σημερινή (15.8.2025) συνάντηση κορυφής μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, δείχνουν οι επενδυτές στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ιδιαίτερα οι κινήσεις στις αμυντικές μετοχές δείχνουν ότι οι ευρωπαϊκές αγορές δεν «βλέπουν» μια άμεση και πειστική αποκλιμάκωση από τη σημερινή συνάντηση στην Αλάσκα, η οποία θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας και μια κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρουν διεθνείς αναλυτές, το βασικό σενάριο που τιμολογείται είναι μια προσωρινή παύση ή περιορισμένη πρόοδος χωρίς σημαντικές αλλαγές που θα έριχναν γρήγορα το ασφάλιστρο κινδύνου σε ενέργεια και εφοδιαστικές ροές, οδηγώντας τον αμυντικό κλάδο σε θετικό πρόσημο αντί σε υποχώρηση όπως θα συνέβαινε σε περίπτωση ορατής εξόδου από την κρίση.

Το «γύρισμα» φάνηκε καθαρά μετά το μίνι ξεπούλημα 7–11 Αυγούστου. Στη Γερμανία, η Rheinmetall κινήθηκε ανοδικά τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις, με κέρδη από 1 έως 3%, με τις τοποθετήσεις στις μετοχές του αμυντικού κολοσσού να ενισχύονται όσο πιο κοντά χρονικά πλησιάζει η συνάντηση της Αλάσκας.

Στο Λονδίνο, η BAE Systems επίσης ανέκαμψε στο τελευταίο τριήμερο με κέρδη από 1,5% έως και περίπου 3%. Στην Ιταλία, η Leonardo κέρδισε έδαφος τρεις συνεχόμενες ημέρες, με κέρδη περί του 1,8% σε όλες τις συνεδριάσεις. Η σταθερή ανάκαμψη επιβεβαιώνει πως η αγορά δεν προεξοφλεί άμεσο «πάγωμα» παραγγελιών ή απομάκρυνση των κεφαλαίων από την άμυνα.

Στη Γαλλία, η Thales επίσης κινήθηκε ανοδικά μεταξύ 11–13 Αυγούστου, ενισχύοντας το μοτίβο πριν από την κρίσιμη συνάντηση.

Εξαίρεση στον βορρά της Ευρώπης αποτέλεσε η Saab, που «ελίχτηκε» από κέρδη πέραν της μονάδας σε απώλειες χθες (14.8.2025).

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, αν η αγορά ανέμενε ένα καθαρό σχεδιασμό αποκλιμάκωσης με ξεκάθαρες παραμέτρους για κυρώσεις, ναυλώσεις, ασφάλιση και πληρωμές, αυτό θα έπληττε τον αμυντικό κλάδο. Ωστόσο, συνέβη το αντίθετο, με τους επενδυτές να διατηρούν την έκθεση στην άμυνα και να αναμένουν πλέον τη «γλώσσα» του ανακοινωθέντος για ενδείξεις για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία.