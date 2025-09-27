Τι σημαίνουν οι νέοι δασμοί που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε φάρμακα, φορτηγά και έπιπλα

Σε ισχύ από την 01.10.2025 τίθεται νέο πακέτο δασμών στις ΗΠΑ με απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δασμοί ανέρχονται στο 100% στα επώνυμα φάρμακα, 25% στα βαρέα φορτηγά, 50% σε ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα μπάνιου και 30% στα ταπετσαρισμένα έπιπλα. Η απόφαση εντάσσεται στη στροφή της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ σε αυστηρότερη εμπορική πολιτική με επίκληση της εθνικής ασφάλειας και στοχεύει σε κατηγορίες υψηλού τζίρου στις εισαγωγές.

Στο σκέλος των φαρμάκων, η επιβολή 100% αφορά τα επώνυμα σκευάσματα, ανεβάζοντας απότομα το κόστος για εταιρείες που εξάγουν στις ΗΠΑ. Η πραγματική επίδραση θα φανεί στην πράξη, καθώς για ορισμένους κλάδους ισχύουν «ταβάνια» δασμών από ήδη υπογεγραμμένες εμπορικές συμφωνίες.

Και εκεί βρίσκεται το πρώτο σημείο «κλειδί», καθώς οι πρόσφατες συμφωνίες των ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπουν ανώτατους συντελεστές για προϊόντα όπως τα αυτοκίνητα, οι ημιαγωγοί και τα φαρμακευτικά. Για την ΕΕ έχει συμφωνηθεί ενιαίος δασμός 15% σε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά, φαρμακευτικά και ημιαγωγούς, ενώ η συμφωνία με την Ιαπωνία προβλέπει ανάλογη μεταχείριση με αυτήν της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι οι νέοι δασμοί «εθνικής ασφάλειας» δεν αναμένεται να υπερβούν τους συμφωνημένους οροφές σε αυτές τις κατηγορίες.

Δεύτερο «κλειδί» είναι η Κίνα. Αμερική και Κίνα έχουν παρατείνει για 90 ημέρες την εκεχειρία στους δασμούς, έως τις 10.11.2025. Στο διάστημα αυτό παραμένει σε ισχύ δασμός 30% στις κινεζικές εξαγωγές προς ΗΠΑ και 10% στις αμερικανικές προς Κίνα. Όπως αναφέρει το Reuters, δεν είναι ακόμη σαφές αν οι νέοι δασμοί θα προστεθούν πάνω στους υφιστάμενους ή θα εφαρμοστούν παράλληλα. Η απάντηση θα καθορίσει και το τελικό βάρος σε κρίσιμες αλυσίδες, από έπιπλα μέχρι εξοπλισμό.

Η στόχευση σε έπιπλα και οικιακό εξοπλισμό δεν είναι τυχαία. Το 2024 οι ΗΠΑ εισήγαγαν έπιπλα αξίας 25,5 δισ. δολαρίων, με περίπου το 60% να προέρχεται από Βιετνάμ και Κίνα. Οι νέοι συντελεστές 50% και 30% σε ντουλάπια και ταπετσαρισμένα έπιπλα, αντίστοιχα, πιάνουν μεγάλα μερίδια της αγοράς και μπορούν να περάσουν γρήγορα σε τιμές για καταναλωτές και επαγγελματίες ανακαίνισης.

Υπάρχει και μια καθαρά νομική παράμετρος, που επηρεάζει την εφαρμογή. Στις 09.09.2025 το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε να εξετάσει τη νομιμότητα των ευρείας κλίμακας δασμών του προέδρου. Η ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 05.11.2025. Στο μεσοδιάστημα, η κυβέρνηση «δένει» τις κινήσεις της σε πιο στέρεες νομικές βάσεις ώστε να μειώσει τον κίνδυνο ανατροπών.

Για την ευρωπαϊκή πλευρά, το σημαντικό είναι ότι οι συμφωνημένοι δασμοί λειτουργούν ως σημείο αναφοράς σε καίριους κλάδους, αλλά δεν εξουδετερώνουν την πίεση σε άλλες κατηγορίες όπου δεν υπάρχει τέτοια ρήτρα.

Συνολικά, οι νέοι δασμοί ανεβάζουν τον πήχη κόστους σε φάρμακα, βαρέα οχήματα και έπιπλα, ενώ το τελικό αποτύπωμα θα κριθεί από το πώς θα διασταυρωθούν με τις ισχύουσες συμφωνίες και την ετυμηγορία του Ανώτατου Δικαστηρίου.