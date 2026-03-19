Την μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου των τελευταίων 3 ετών αγόρασε η Ασία από τις ΗΠΑ λόγω κρίσης στον Περσικό Κόλπο

Το βλέμμα τους στις ΗΠΑ έριξαν οι Ασιάτες αγοραστές, αποκτώντας αυτό το μήνα την μεγαλύτερη ποσότητα αμερικανικού πετρελαίου των τελευταίων 3 ετών, καθώς αναζητούν εναλλακτικές λύσεις έναντι του αργού πετρελαίου του Περσικού Κόλπου που έχει αποκλειστεί πίσω από τα Στενά του Ορμούζ.

Μια σειρά αγορών τις τελευταίες ημέρες έχει ανεβάσει την ποσότητα του αμερικανικού πετρελαίου με προορισμό την Ασία που θα φορτωθεί τον Απρίλιο σε περίπου 60 εκατομμύρια βαρέλια, σύμφωνα με εμπόρους που επικαλείται το Bloomberg. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ποσότητα για ένα μόνο μήνα από τον Απρίλιο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία.

Το κλείσιμο του Ορμούζ έχει πλήξει ιδιαίτερα σκληρά τις ασιατικές χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο του Κόλπου, προκαλώντας περικοπές στη λειτουργία των διυλιστηρίων, απαγόρευση των εξαγωγών καυσίμων στην Κίνα και το διορισμό ενός νέου «τσάρου» των καυσίμων στην Αυστραλία.

Οι ΗΠΑ, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, συγκαταλέγονται μεταξύ των ωφελούμενων από την επακόλουθη αύξηση της ζήτησης και την άνοδο των τιμών.

Μία από τις αποστολές, με προορισμό την Ταϊβάν, τιμολογήθηκε υπερτιμημένο κατά 12 έως 13 δολάρια το βαρέλι σε σχέση με το δείκτη αναφοράς Brent, αναφέρουν οι έμποροι. Άλλα φορτία τιμολογήθηκαν περίπου 18 δολάρια ανά βαρέλι πάνω από το δείκτη του Ντουμπάι, αν και οι μεγάλες διακυμάνσεις στους δείκτες αναφοράς αυτή την εβδομάδα έχουν περιπλέξει τη διαδικασία τιμολόγησης, πρόσθεσαν. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα πριμ 5 έως 6 δολαρίων ανά βαρέλι πάνω από το Ντουμπάι σε παρόμοιες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο μήνα, πριν από τον πόλεμο.

Σύμφωνα με τους εμπόρους, στους αγοραστές περιλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα διυλιστηρίων από την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Ταϊβάν, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊλάνδη. Ο αριθμός των 60 εκατομμυρίων βαρελιών ενδέχεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, καθώς το χρονικό περιθώριο για την αγορά φορτίων με φόρτωση τον Απρίλιο από τις ΗΠΑ παραμένει ανοιχτό για λίγο ακόμα.

Οι ΗΠΑ εξάγουν συνήθως περίπου 110 εκατομμύρια βαρέλια το μήνα, με περίπου τα μισά να κατευθύνονται προς την Ευρώπη και περισσότερα από το 1/3 προς την Ασία, σύμφωνα με τις εταιρείες Kpler και Vortexa. Οι αγοραστές της Ασίας αγόρασαν περίπου 35 εκατομμύρια βαρέλια αμερικανικού πετρελαίου σε καθένα από τα δύο πρώτα μήνες του τρέχοντος έτους.