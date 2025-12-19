Το ΔΝΤ προβλέπει ανάκαμψη του Μάλι το 2026 με τη συμφωνία Barrick να αυξάνει την παραγωγή χρυσού

Σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας του Μάλι αναμένει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) το επόμενο έτος, χάρη στην αυξημένη παραγωγή εξόρυξης, μετά την επίλυση της διετούς διαμάχης της κυβέρνησης με την Barrick Mining

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η ανάπτυξη εκτιμάται στο 5,5% το 2026, σε σύγκριση με 4,1% φέτος, ανέφερε ο δανειστής με έδρα την Ουάσινγκτον σε ανακοίνωσή του μετά από αναθεώρηση του προγράμματος του Μάλι που παρακολουθείται από το προσωπικό.

Η οικονομική παραγωγή επιβραδύνθηκε φέτος, αφότου η Barrick ανέστειλε τις εργασίες στο συγκρότημα Loulo-Gounkoto – το μεγαλύτερο χρυσωρυχείο της χώρας – και το Μάλι έθεσε το ορυχείο υπό κυβερνητική διαχείριση λόγω διαφωνίας για τους φόρους και τον νέο μεταλλευτικό κώδικα της δυτικοαφρικανικής χώρας. Η εταιρεία ανέκτησε τον λειτουργικό έλεγχο της εγκατάστασης τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι διαταραχές στην τροφοδοσία καυσίμων εμπόδισαν επίσης την ανάπτυξη φέτος, μετά τον αποκλεισμό από μαχητές που συνδέονται με την Αλ Κάιντα και περιόρισαν «τη δραστηριότητα και την κινητικότητα σε όλη τη χώρα», ανέφερε το ΔΝΤ.

Το ΔΝΤ συνέχισε λέγοντας ότι, «Η οικονομία αναμένεται να αρχίσει να ανακάμπτει το 2026, υποστηριζόμενη από την αύξηση της παραγωγής χρυσού και τη σταδιακή βελτίωση των καταστάσεων ασφαλείας».