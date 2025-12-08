Συμβαίνει τώρα:
Διεθνή

Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας αυξήθηκε το 2025 παρά τους δασμούς Τραμπ

Οι Κινέζοι ηγέτες προβλέπουν αύξηση του ΑΕΠ 5% φέτος
Multi exposure of virtual abstract financial graph interface on Chinese flag and sunset sky background, financial and trading concept
iStock

Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 1 τρισ. δολάρια το 2025, με τις εξαγωγές προς τον υπόλοιπο κόσμο να αντισταθμίζουν την ισχυρή μείωση των παραδόσεων προς τις ΗΠΑ, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα (8.12.2025).

Το θετικό καθαρό αποτέλεσμα των ανταλλαγών της Κίνας με τον υπόλοιπο κόσμο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Νοέμβριο ήταν 1.080 δισ. δολάρια, ανακοίνωσε η διοίκηση Τελωνείων. «Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας φέτος έχει ήδη ξεπεράσει εκείνο του περασμένου έτους, και προβλέπουμε πως θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο το προσεχές έτος», γράφει σε ένα σημείωμα η Ζίτσου Χουάνγκ από την Capital Economics. «Η αδυναμία των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις αποστολές [προϊόντων] προς άλλες αγορές», τον Νοέμβριο, είπε.

Οι εξαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν κατά 5,9% τον Νοέμβριο σε ετήσια βάση, πιο γρήγορα απ΄ό,τι προβλεπόταν, αλλά μειώθηκαν κατά 28,6% προς τις Ηνωμένες Πολιτείες την ίδια περίοδο, ανέφερε η διοίκηση Τελωνείων.

Ο συνολικός όγκος των εξαγωγών είναι καλύτερος από τις προβλέψεις του πρακτορείου Bloomberg, που υπολόγιζε αύξηση 4%.

Το αποτέλεσμα αυτό ακολουθεί μια υποχώρηση των εξαγωγών κατά 1,1% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, την πρώτη από τον Φεβρουάριο που συνέπιπτε μια την επαναφορά των εμπορικών εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,9% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο, με πιο αργό ρυθμό από την αύξηση 3% που προέβλεπε το Bloomberg, μία ακόμη ένδειξη της ατονίας της εσωτερικής ζήτησης.

«Η επαναφορά της αύξησης των εξαγωγών τον Νοέμβριο εξακολουθεί να μετριάζει την αδυναμία της εσωτερικής ζήτησης», σχολιάζει σε ένα σημείωμα ο Ζιουέι Ζανγκ, πρόεδρος και επικεφαλής οικονομολόγος της Pinpoint Asset Management. «Η οικονομική δυναμική επιβραδύνθηκε στο τέταρτο τρίμηνο, εν μέρει λόγω της επίμονης αδυναμίας του τομέα των ακινήτων», προσθέτει.

Η Κίνα και οι ΗΠΑ αποδύθηκαν σε σκληρό εμπορικό πόλεμο το 2025 μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Μια συνάντηση ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στις 30 Οκτωβρίου στη Νότια Κορέα κατέληξε σε αμοιβαία μέτρα εκτόνωσης, τουλάχιστον προσωρινά.

Οι εξαγωγές αποτελούν εδώ και χρόνια κινητήριο μοχλό της κινεζικής οικονομίας, με την εγχώρια κατανάλωση να παραμένει αδύναμη και μια κρίση χρέους να παρατείνεται στον τεράστιο τομέα ακινήτων. Η Κίνα είναι επίσης αντιμέτωπη με αυξημένη ανεργία των νέων και ραγδαία γήρανση του πληθυσμού της.

Οι Κινέζοι ηγέτες, που προβλέπουν αύξηση του ΑΕΠ 5% φέτος, αναμένεται να έχουν αυτή την εβδομάδα μια σημαντική συνάντηση για τον οικονομικό σχεδιασμό.

Οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ ανέρχονταν σε 33,8 δισ. δολάρια τον Νοέμβριο έναντι 47,3 δισ. δολαρίων την ίδια περίοδο πέρυσι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
92
86
81
80
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: «Πράσινο φως» στο πρόγραμμα ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας
Το EDIP φιλοδοξεί να ενισχύσει την άμυνα της ΕΕ και να καλλιεργήσει μια λογική κοινής ευθύνης και συντονισμένης ευρωπαϊκής άμυνας, προωθώντας συνεργατικά έργα και κοινές γραμμές παραγωγής ανάμεσα στα κράτη - μέλη, με σκοπό τη μείωση της εξάρτησης από τρίτους προμηθευτές
REUTERS
Η Πολωνία εξετάζει την ανάπτυξη του LNG για να διαμορφώσει τις ροές φυσικού αερίου της Ευρώπης μετά τη Ρωσία
Η χώρα αξιοποιεί τη δυναμική που δημιούργησε μετά τη μείωση των παραδόσεων από την Gazprom PJSC το 2022, όταν η πρώιμη διαφοροποίηση της Πολωνίας την άφησε καλύτερα προετοιμασμένη από πολλούς ανταγωνιστές
Ένα δεξαμενόπλοιο LNG
Goldman Sachs: Αναβάθμισε την πρόβλεψη για την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας στο 5% το 2025
Η διεθνής επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs δημοσιοποίησε μία ερευνητική αναφορά στα τέλη Νοεμβρίου στην οποία, επικαιροποίησε την πρόβλεψή της για την πορεία του πραγματικού ΑΕΠ της Κίνας το 2025 από το 4,9% στο 5%
REUTERS
Newsit logo
Newsit logo