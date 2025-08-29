Το εθνικό νόμισμα της Ινδίας υποχωρεί σε επίπεδα ρεκόρ λόγω ανησυχιών για τον αντίκτυπο των δασμών των ΗΠΑ

Σε ιστορικό χαμηλό υποχώρησε η ινδική ρουπία, το εθνικό νόμισμα της Ινδίας, εν μέσω ανησυχιών για τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών 50% στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και τα εταιρικά κέρδη.

Το νόμισμα υποχώρησε έως και 0,6% στα 88,1712 ανά δολάριο, σπάζοντας το προηγούμενο ιστορικό χαμηλό των 87,9563 τον Φεβρουάριο. Η ρουπία είναι το νόμισμα της Ασίας με τις χειρότερες επιδόσεις φέτος, πιεσμένο από τις συνεχείς εκροές ξένων κεφαλαίων από τις τοπικές μετοχές. Το ινδικό νόμισμα βρίσκεται υπό πίεση καθώς οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ τέθηκαν σε ισχύ αυτή την εβδομάδα, στοχεύοντας σε βιομηχανίες έντασης εξαγωγών, όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα υποδήματα και τα κοσμήματα. Η Citigroup Inc. εκτιμά ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να μειώσουν κατά 0,6-0,8 ποσοστιαίες μονάδες την ετήσια ανάπτυξη της Ινδίας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια νέα απειλή για την ήδη εύθραυστη οικονομική ανάκαμψη της Ινδίας, με την αποδυνάμωση της ρουπίας να ενισχύει τους κινδύνους εισαγόμενου πληθωρισμού. Τα παγκόσμια funds έχουν αποσύρει περισσότερα από 13 δισεκατομμύρια δολάρια από τοπικές μετοχές φέτος εν μέσω αδύναμων εταιρικών κερδών, ενώ τρεις μειώσεις επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας έχουν διαβρώσει την υποστήριξη για το νόμισμα.

«Το γενικό μήνυμα είναι ότι το INR υποαποδίδει, δεδομένου ότι οι δασμοί παραμένουν», δήλωσε ο Michael Wan , ανώτερος αναλυτής συναλλάγματος στην MUFG Bank Ltd. «Νομίζω ότι η RBI πιθανότατα παραμένει αρκετά ενεργή γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα».

Τα στοιχεία που θα δημοσιευτούν την Παρασκευή (29.8.25) αναμένεται να δείξουν ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν πιθανότατα αυξήθηκε κατά 6,7% στο τρίμηνο του Ιουνίου, αλλά ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί λόγω των εξαγωγέων που επισπεύδουν τις αποστολές μετά την προσωρινή παύση των αμοιβαίων δασμών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα υπάρξει κάποια αστάθεια στο νόμισμα λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας γύρω από τους δασμούς. Οι διακυμάνσεις της ρουπίας ήταν μικρότερες από αυτές των νομισμάτων σε ορισμένες άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ» δήλωσε ο διοικητής της RBI, Σαντζάι Μαλότρα, σε δημοσιογράφους νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αφού διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια.