Tο Ιράν επιτρέπει τη διέλευση δύο ινδικών δεξαμενόπλοιων υγραερίου από τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν επέτρεψε τη διέλευση δύο δεξαμενόπλοιων υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου (LPG) υπό ινδική σημαία μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το Reuters. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ενδέχεται να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της πίεσης που καταγράφεται στην αγορά αερίου μαγειρικής στην Ινδία.

Η απόφαση του Ιράν έρχεται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους διαδρόμους μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως και κάθε περιορισμός στη διέλευση επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές και στοιχεία της Lloyd’s List, ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου αναμένεται να φτάσει στην Ινδία το Σάββατο (14.3.2026) μεταφέροντας φορτίο από τη Σαουδική Αραβία. Το πλοίο είχε διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ γύρω στις 1 Μαρτίου.