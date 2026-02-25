Το Ιράν φορτώνει πετρέλαιο σε δεξαμενόπλοια όσο οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν στρατιωτικές δυνάμεις

Το Ιράν επιταχύνει την φόρτωση πετρελαίου σε δεξαμενόπλοια τις τελευταίες ημέρες, ένα πιθανό σημάδι των προετοιμασιών της χώρας του Περσικού Κόλπου για την περίπτωση επίθεσης από τις ΗΠΑ.

Οι εξαγωγές πετρελαίου από το νησί Χαργκ του Ιράν στο διάστημα από 15 έως 20 Φεβρουαρίου ανήλθαν σε σχεδόν 20,1 εκατομμύρια βαρέλια, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler που επικαλείται το Bloomberg. Αυτό το επίπεδο είναι σχεδόν τριπλάσιο από την ποσότητα που φορτώθηκε τις ίδιες ημέρες τον Ιανουάριο και ισοδύναμο με περισσότερα από 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, πολύ πάνω από τον συνήθη ημερήσιο ρυθμό εξαγωγών της Τεχεράνης.

Η αύξηση έρχεται καθώς οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη δύναμη πυρός στη Μέση Ανατολή από τον δεύτερο Πόλεμο του Κόλπου το 2003. Πέρυσι, λίγο πριν από τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές, το Ιράν έσπευσε να βγάλει το πετρέλαιό του από τα λιμάνια του, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες σε δεξαμενόπλοια και στέλνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο στο νησί Χαργκ. Παρόμοιο μοτίβο παρατηρήθηκε και το 2024, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αυξημένης έντασης.

Η παραγωγή και οι εξαγωγές πετρελαίου αποτελούν βασικό πυλώνα στήριξης της οικονομίας του Ιράν ενώ ο αγώνας δρόμου για τη φόρτωση βαρελιών σε πλοία θα επέτρεπε στην Τεχεράνη να απελευθερώσει όσο το δυνατόν περισσότερη παραγωγή πριν από οποιαδήποτε πιθανή διαταραχή. Αυτές οι ποσότητες που εξάγονται κυρίως από το νησί Χαργκ, θα πρέπει να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ και σε μεγάλο βαθμό με δεξαμενόπλοια που καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Οι ιρανικές εξαγωγές εκτιμάται ότι θα κυμανθούν κατά μέσο όρο μεταξύ 1,5 και 1,6 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα αυτόν τον μήνα. Αυτά τα στοιχεία έχουν αναθεωρηθεί λόγω της αύξησης των αποστολών. Μεταξύ 15 και 20 Φεβρουαρίου, ο αριθμός των δεξαμενόπλοιων που παρατηρήθηκαν στα ύδατα νοτιοανατολικά του νησιού Χαργκ υπερδιπλασιάστηκε, από 8 σε 18.

Μια ανάλυση του Bloomberg αναφέρει ότι τουλάχιστον επτά δεξαμενές ήταν γεμάτες στις 15 Φεβρουαρίου, ενώ στις 20 Φεβρουαρίου έξι θεωρούνταν άδειες. Εκτιμάται ότι η πληρότητα στις δεξαμενές κυμάνθηκε σε περίπου 67% κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δίνοντας στο Ιράν χώρο να συνεχίσει να γεμίζει δεξαμενές εάν τα δεξαμενόπλοια δεν μπορέσουν να φορτώσουν.