Το Κατάρ εκπέμπει SOS: Η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να διπλασιαστεί στα 150 δολάρια το βαρέλι

Ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Σάαντ αλ-Καάμπι, προειδοποίησε σήμερα (6.3.2026) μέσω των Financial Times ότι ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο πλήττει τις εξαγωγές ενέργειας, προβλέποντας ότι όλοι οι εξαγωγείς ενέργειας του Κόλπου θα σταματήσουν την παραγωγή εντός των επόμενων εβδομάδων και θα οδηγήσουν την τιμή του πετρελαίου στα 150 δολάρια το βαρέλι.

Αν η κατάσταση δεν εκτονωθεί άμεσα, οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να εκτιναχθούν στα 150 δολάρια το βαρέλι, προκαλώντας ένα πρωτοφανές πληθωριστικό σοκ στην παγκόσμια οικονομία, ανέφερε ο Καάμπι στους FT. Το Κατάρ αναμένει ότι όλοι οι παραγωγοί ενέργειας του Κόλπου θα σταματήσουν τις εξαγωγές εντός εβδομάδων. «Όσες χώρες δεν έχουν κηρύξει κατάσταση ανωτέρας βίας αναμένουμε να το πράξουν τις επόμενες λίγες ημέρες που αυτό συνεχίζεται. Όλοι οι εξαγωγείς της περιοχής του Κόλπου θα χρειαστεί να κηρύξουν κατάσταση ανωτέρας βίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Κάαμπι είπε ακόμη πως ακόμα κι αν ο πόλεμος σταματήσει αμέσως, το Κατάρ θα χρειαστεί «εβδομάδες ή μήνες» προκειμένου να επιστρέψει σε έναν κανονικό κύκλο διανομών.

Το Κατάρ σταμάτησε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) τη Τρίτη (3.3.2026) καθώς το Ιράν εξακολούθησε να εξαπολύει πλήγματα σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Η παραγωγή LNG αντιστοιχεί περίπου στο 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού και παίζει μεγάλο ρόλο στην εξισορρόπηση της ζήτησης τόσο στις ασιατικές όσο και στις ευρωπαϊκές αγορές.

Αν και δεν έχουν προκληθεί ζημιές στις υπεράκτιες επιχειρήσεις του Κατάρ, οι συνέπειες στις παράκτιες επιχειρήσεις αναθεωρούνται ακόμη, είπε ο Κάαμπι στην εφημερίδα.