To κρατικό fund της Νορβηγίας, ύψους 2 τρισ. δολαρίων, δεν θα σταματήσει να επενδύει στο Ισραήλ

Το κρατικό επενδυτικό fund της Νορβηγίας (NBIM) δεν αποχωρεί από το Ισραήλ, παρά την κριτική που έχει ενταθεί λόγω του πολέμου στη Γάζα.

«Στο σημείο αναφοράς μας –που είναι θεσμικά κατοχυρωμένο έως και στο Κοινοβούλιο– το Ισραήλ παραμένει μέρος του δείκτη. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε να επενδύουμε εκεί», δήλωσε στο CNBC ο Τροντ Γκράντε, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του fund της Νορβηγίας.

Τη Δευτέρα (12.08.2025), ο διαχειριστής του NBIM ανακοίνωσε ότι «απλοποιεί» την έκθεση στη χώρα: θα πουλήσει «το ταχύτερο δυνατό» όλες τις μετοχές ισραηλινών εταιρειών που δεν περιλαμβάνονται στο μετοχικό δείκτη αναφοράς του Υπουργείου Οικονομικών και θα τερματίσει συμβάσεις με εξωτερικούς διαχειριστές στο Ισραήλ, φέρνοντας τις υπόλοιπες επενδύσεις «εντός σπιτιού». Η κίνηση ακολούθησε αίτημα του νορβηγικού ΥΠΟΙΚ για επανεξέταση της εντολής διαχείρισης και της έκθεσης σε ισραηλινές επιχειρήσεις.

Στο τέλος Ιουνίου, το Ταμείο κατείχε θέσεις σε 61 ισραηλινές εταιρείες, εκ των οποίων οι 11 εκτός δείκτη. «Δεν πρόκειται για υποβάθμιση της έκθεσης», τόνισε ο Γκράντε. «Απλοποιούμε το χαρτοφυλάκιο στις ισραηλινές μετοχές, καθώς έχουμε και ηθικές κατευθυντήριες γραμμές. Το κλειδί για εμάς είναι να μη συμμετέχουμε, με οποιονδήποτε τρόπο, σε παραβίαση αυτών των αρχών».

Το NBIM διαχειρίζεται το Ταμείο εκ μέρους του νορβηγικού λαού και βρίσκεται υπό εντεινόμενη δημόσια εποπτεία για τις τοποθετήσεις του λόγω της σύγκρουσης, όπως αναγνώρισε ο Γκράντε.