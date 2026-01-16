Το μεγαλύτερο αμυντικό fund για startups στην Ευρώπη «στήνεται» με στόχο τα 500 εκατ. ευρώ

Σε προχωρημένες διαδικασίες συγκέντρωσης κεφαλαίων βρίσκεται η Digital Transformation Capital Partners GmbH (DTCP) για τη σύσταση ειδικού αμυντικού fund ύψους 500 εκατ. ευρώ, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει το μεγαλύτερο του είδους του στην ευρωπαϊκή αγορά επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Όπως αναφέρει στο Bloomberg ο CEO της DTCP Thomas Preuss, η εταιρεία έχει ήδη ολοκληρώσει τη συμμετοχή βασικών επενδυτών και στοχεύει στην τελική συγκέντρωση κεφαλαίων εντός των επόμενων μηνών. Το αμυντικό fund θα είναι εγγεγραμμένο στο Λουξεμβούργο.

Μεταξύ των στρατηγικών υποστηρικτών βρίσκονται η Porsche Automobil Holding και η Deutsche Telekom, οι οποίες, σύμφωνα με καταθέσεις του Δεκεμβρίου στη γερμανική αρχή ανταγωνισμού, αναμένουν έγκριση για συμμετοχή μεταξύ 25,1% και 49,9% στο νέο επενδυτικό σχήμα.

Γεωπολιτικές αλλαγές οδηγούν στην αύξηση στρατιωτικών δαπανών

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και εν μέσω αβεβαιότητας για τη μελλοντική στάση των ΗΠΑ απέναντι στο ΝΑΤΟ υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το «νέο» περιβάλλον έχει δημιουργήσει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για αμυντικές τεχνολογίες, με ευρωπαϊκές startups όπως η Helsing να καταγράφουν αποτιμήσεις πολλών δισ. δολαρίων.

Επενδυτική στρατηγική και στόχοι της DTCP

Η DTCP σχεδιάζει να πραγματοποιήσει περίπου 30 επενδύσεις, με μέσο ύψος επένδυσης τα 20 εκατ. ευρώ. Το fund θα επικεντρωθεί σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κρίσιμες υποδομές ψηφιακής άμυνας, καθώς και σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, τα data centers, οι αλυσίδες εφοδιασμού, η ρομποτική, τα προηγμένα υλικά και τα μη επανδρωμένα συστήματα.

Περίπου το 20% του κεφαλαίου θα κατευθυνθεί σε καθαρά στρατιωτικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων οπλικών συστημάτων, ενώ το υπόλοιπο θα αφορά τεχνολογίες «διπλής» χρήσης, δηλαδή τεχνολογίες που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο σε πολιτικές όσο και σε αμυντικές εφαρμογές.

Η στρατηγική αυτή αποτυπώνει μια ευρύτερη αλλαγή στάσης στους κόλπους των επενδυτών, οι οποίοι μέχρι πρόσφατα απέφευγαν τη χρηματοδότηση αμιγώς αμυντικών τεχνολογιών. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Porsche απέσυρε τον Αύγουστο προηγούμενους περιορισμούς που απαιτούσαν οι επενδύσεις να έχουν αποκλειστικά χαρακτήρα «διπλής» χρήσης.