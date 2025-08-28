Το Μεξικό θα αυξήσει τους δασμούς στις εισαγωγές από την Κίνα μετά από πίεση των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση του Μεξικού σχεδιάζει να αυξήσει τους δασμούς στην Κίνα ως μέρος του προϋπολογισμού για το 2026 που θα υποβάλει τον επόμενο μήνα, προστατεύοντας τις επιχειρήσεις της χώρας από τις φθηνές εισαγωγές και ικανοποιώντας μια μακροχρόνια απαίτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αυξήσεις των δασμών, που αναμένεται να επιβάλλει το Μεξικό αφορούν σε εισαγωγές όπως αυτοκίνητα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και πλαστικά, έχουν ως στόχο να προστατεύσουν τους εγχώριους κατασκευαστές από τον επιδοτούμενο ανταγωνισμό της Κίνας, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Άλλες ασιατικές χώρες αναμένεται επίσης να αντιμετωπίσουν υψηλότερους δασμούς. Οι συγκεκριμένοι δασμολογικοί συντελεστές δεν ήταν αμέσως σαφείς και το σχέδιο ενδέχεται να αλλάξει, λένε οι πηγές. Το σχέδιο πρότασης για τα έσοδα από την κυβέρνηση της προέδρου Κλαούντια Σέινμπαουμ αναμένεται να σταλεί στο Κογκρέσο έως τις 8 Σεπτεμβρίου.

Ενώ το σχέδιο προϋπολογισμού θα απαιτήσει την έγκριση του νομοθετικού σώματος, το κόμμα της Σέινμπαουμ και οι σύμμαχοί του κατέχουν πλειοψηφία δύο τρίτων και στις δύο Βουλές, περιορίζοντας τις πιθανές αλλαγές από τους νομοθέτες. Το γραφείο του προέδρου και το Υπουργείο Οικονομίας δεν έκαναν άμεσα σχόλια. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Από τις αρχές του έτους, η κυβέρνηση Τραμπ έχει παροτρύνει τους μεξικανούς αξιωματούχους να αυξήσουν τους δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές, όπως έχει κάνει και η Αμερική. Στη συνέχεια, οι μεξικανοί αξιωματούχοι πρότειναν την ιδέα ενός «Φρουρίου Βόρειας Αμερικής», που θα περιορίζει τις αποστολές από την Κίνα, ενώ θα ενισχύει τους εμπορικούς και βιομηχανικούς δεσμούς μεταξύ των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, έχει εκφράσει τον εν

Οι χώρες προετοιμάζονται επίσης να αναθεωρήσουν τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ τους, η οποία διαπραγματεύτηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους.

«Οι εξαγωγές της Κίνας προς τη Λατινική Αμερική έχουν αυξηθεί αρκετά φέτος, συμβάλλοντας στην αντιστάθμιση της πτώσης της αμερικανικής αγοράς. Εκτός από το να κρατήσει τους Αμερικανούς ευχαριστημένους, το Μεξικό πρέπει επίσης να προστατεύσει τη δική του βιομηχανική βάση», δήλωσε ο Ning Sun, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής αναδυόμενων αγορών στη State Street Global Markets στη Βοστώνη. «Περίμενα ότι το Μεξικό θα ευθυγραμμίσει την οικονομική και εξωτερική πολιτική του με τις ΗΠΑ».

Η αμερικανική πίεση προς το Μεξικό, τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της χώρας, να ανακόψει τη ροή φθηνών κινεζικών προϊόντων προς τη χώρα, οφείλεται εν μέρει στην κατηγορία του Τραμπ ότι τα προϊόντα εισέρχονται στη χώρα και στη συνέχεια κατευθύνονται βόρεια προς τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ έδωσε στο Μεξικό αναστολή από την επιβολή υψηλότερων δασμών τον περασμένο μήνα, μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τη Σέινμπαουμ, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Το Μεξικό και οι ΗΠΑ πλησιάζουν επίσης σε συμφωνία για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών και της βίας. Ο Τραμπ ανέφερε το εμπόριο φαιντανύλης ως λόγο για τον οποίο το Μεξικό καταβάλλει φόρο 25% σε προϊόντα που δεν εμπίπτουν στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου των δύο χωρών. Η αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος στη νέα συμφωνία ασφάλειας θα διευκολύνει τους διαπραγματευτές να βρουν κοινό έδαφος σε άλλους τομείς σύγκρουσης, όπως οι ντομάτες και ο χάλυβας.