Το Βέλγιο απορρίπτει την πρόταση της ΕΕ να αξιοποιήσει ρωσικά κεφάλαια για την Ουκρανία

«Το κείμενο που θα καταθέσει σήμερα η επιτροπή δεν αντιμετωπίζει τις ανησυχίες μας με ικανοποιητικό τρόπο», δήλωσε ο ΥΠΕΞ του Βελγίου, πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες
Coins - Russian rubles
iStock

Απέρριψε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το Βέλγιο σχετικά με την αξιοποίηση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την υποστήριξη ενός δανείου προς την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα σχόλια αυτά έρχονται λίγες ώρες πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, αναμένεται να δημοσιεύσει νομοθετική πρόταση που θα εξουσιοδοτεί το μπλοκ να χρησιμοποιήσει 210 δισ. ευρώ (244 δισ. δολάρια) σε ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας για να υποστηρίξει δάνεια προς την Ουκρανία, καθώς αυτή αντιμετωπίζει την επίθεση της Ρωσίας.

«Το κείμενο που θα καταθέσει σήμερα η επιτροπή δεν αντιμετωπίζει τις ανησυχίες μας με ικανοποιητικό τρόπο», δήλωσε το πρωί της Τετάρτης (3.12.25) ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Μαξίμ Πρεβό, πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Η αιφνιδιαστική απόρριψη αποτελεί ένα ακόμη εμπόδιο στις προσπάθειες της ΕΕ να βρει ένα νέο σχέδιο χρηματοδότησης για την Ουκρανία. Και με το Κίεβο να αντιμετωπίζει οικονομική κρίση τους επόμενους μήνες, οι αξιωματούχοι δεν έχουν πλέον χρόνο.

Οι περισσότεροι ηγέτες της ΕΕ εξετάζουν εδώ και καιρό τη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ως τον πιο εφικτό τρόπο για να εξασφαλίσουν στην Ουκρανία τα δισεκατομμύρια που χρειάζεται, καθώς η ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας πλησιάζει στο τέταρτο έτος της.

Αλλά το Βέλγιο αντιστέκεται εδώ και εβδομάδες, ανησυχώντας για τις νομικές επιπτώσεις για τη χώρα, δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα κεφάλαια βρίσκονται στο Euroclear με έδρα τις Βρυξέλλες.

Η κυβέρνηση φοβάται ότι μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με την υποχρέωση αποπληρωμής του δανείου εάν η Ρωσία κινηθεί νομικά.

«Δεν είναι αποδεκτό να χρησιμοποιούμε τα χρήματα και να μας αφήνουμε μόνους μας να αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο», δήλωσε ο Μαξίμ Πρεβό.

Η επιτροπή και άλλες χώρες προσπάθησαν να καθησυχάσουν αυτούς τους φόβους, αλλά το Βέλγιο λέει ότι παραμένει αμφίβολο από τις νομικές επιλογές που προτείνονται.

«Η πόρτα μας παρέμεινε πάντα ανοιχτή και εξακολουθεί να είναι, ωστόσο έχουμε το απογοητευτικό συναίσθημα ότι δεν μας έχουν ακούσει. Οι ανησυχίες μας υποβαθμίζονται», είπε ο Βέλγος ΥΠΕΞ.

Οι αξιωματούχοι ήλπιζαν ότι η νομική πρόταση της επιτροπής την Τετάρτη θα διευκόλυνε το δρόμο για μια τελική συμφωνία επί του θέματος όταν οι ηγέτες της ΕΕ συναντηθούν στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου.

Οι τελευταίες δηλώσεις του Βελγίου ενδέχεται να ωθήσουν τους αξιωματούχους να εξετάσουν πιο προσεκτικά άλλες επιλογές χρηματοδότησης. Η επιτροπή έχει επίσης προτείνει ότι οι χώρες θα μπορούσαν να παράσχουν δισεκατομμύρια σε επιχορηγήσεις στην Ουκρανία ή ότι η ΕΕ θα μπορούσε συλλογικά να αναλάβει κοινό χρέος για να υποστηρίξει ένα δάνειο. Καμία από τις δύο επιλογές δεν είναι ευρέως δημοφιλής εντός της ΕΕ.

Ο Πρέβο την Τετάρτη ενθάρρυνε την ΕΕ να δανειστεί τα χρήματα για να υποστηρίξει ένα δάνειο λέγοντας ότι: «Είναι μια γνωστή, ισχυρή και καθιερωμένη επιλογή με προβλέψιμες παραμέτρους».

Μιλώντας λίγο μετά τον ΥΠΕΞ, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι πιστεύει πως η επιλογή των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε ακόμη να επικρατήσει. Ενώ είπε ότι οι ανησυχίες του Βελγίου ήταν δικαιολογημένες, υποστήριξε ότι «τα ζητήματα μπορούν να λυθούν».

