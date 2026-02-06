Τουρκία: Αύξηση – ρεκόρ στα αποθέματα της Κεντρικής Τράπεζας

Τα εβδομαδιαία νομισματικά και τραπεζικά στοιχεία ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας, καταγράφοντας αύξηση – ρεκόρ στα συνολικά της αποθέματα.

Πιο συγκεκριμένα, τα συνολικά αποθέματα της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας αυξήθηκαν κατά 2,54 δισ. δολάρια και διαμορφώθηκαν στα 218,158 δισ. δολάρια. Τα αποθέματα χρυσού αυξήθηκαν κατά 4,34 δισ. δολάρια και ανήλθαν στα 133,753 δισ. δολάρια από 129,412 δισ. δολάρια.

Κατέγραψαν για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα το υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών τα συνολικά της αποθέματα.