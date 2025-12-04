Τουρκία προς Κίεβο – Μόσχα: «Αφήστε έξω από τον πόλεμο τις ενεργειακές υποδομές»

Να αφήσουν τις υποδομές ενέργειας έξω από τον πόλεμο, ζήτησε σήμερα (4.12.2025) η Τουρκία από τη Ρωσία και την Ουκρανία, μετά τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικού τερματικού σταθμού πετρελαίου και πλοίων του σκιώδους στόλου που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις.

«Λέμε σε όλα τα μέρη, στη Ρωσία και την Ουκρανία: αφήστε τις ενεργειακές υποδομές έξω από αυτόν τον πόλεμο, επειδή αυτό έχει ισχυρό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Αναφερόμενος στις ρωσικές και τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον των υποδομών της αντίπαλης πλευράς, ο Τούρκος υπουργός εκτίμησε ότι είναι απαραίτητο να «διατηρηθούν αδιάλειπτες οι ενεργειακές ροές στη Μαύρη Θάλασσα, στα στενά μας, καθώς και στους αγωγούς», προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε διαταραχή θα έχει επιπτώσεις στις παγκόσμιες αγορές.

Η Ουκρανία, στην οποία εισέβαλε η Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022, εξαπέλυσε την προηγούμενη εβδομάδα επίθεση με ναυτικά drones εναντίον σημαντικού, ρωσικού πετρελαϊκού τερματικού σταθμού και δύο πετρελαιοφόρων που συνδέονται με τη Μόσχα, μερικές δεκάδες ναυτικά μίλια από τις τουρκικές ακτές στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Μόσχα κατηγορεί επίσης την Ουκρανία ότι στοχοθέτησε και ένα τρίτο πλοίο στα ίδια ύδατα αυτή την εβδομάδα, το οποίο έφερε ρωσική σημαία και ήταν φορτωμένο με ηλιέλαιο, κάτι που το Κίεβο αρνείται.

Κάνοντας λόγο για πράξεις «πειρατείας», ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απείλησε την Τρίτη να «αποκόψει την Ουκρανία από τη θάλασσα», ενώ ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε μια «ανησυχητική κλιμάκωση».

Σήμερα πηγή από το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι η Άγκυρα εργάζεται «την αντιμετώπιση των ναυτικών απειλών που συνδέονται» με τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Εξάλλου, ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος ζήτησε στα τέλη Σεπτεμβρίου από την Τουρκία να μην αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, ο Μπαϊρακτάρ υπογράμμισε ότι η Μόσχα είναι «ένας πολύ αξιόπιστος πάροχος» για την Άγκυρα.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η Ρωσία παρείχε πέρυσι περίπου το 40% του φυσικού αερίου που κατανάλωσε η Τουρκία, έναντι του 60% άλλες χρονιές.

«Η ασφάλεια του εφοδιασμού είναι η βασική μας προτεραιότητα», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός, προσθέτοντας ωστόσο ότι η Άγκυρα «δεν θέλει να εξαρτάται από καμία μεμονωμένη χώρα ή εταιρεία».

«Χρειαζόμαστε ρωσικό φυσικό αέριο, ιρανικό φυσικό αέριο, φυσικό αέριο του Αζερμπαϊτζάν και από πολλές άλλες πηγές», πρόσθεσε ο Μπαϊρακτάρ, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα και η Μόσχα βρίσκονται σε συζητήσεις για την παράταση μιας σύμβασης για την αγορά φυσικού αερίου που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.