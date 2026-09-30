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Τουρκία: Υποχώρησε στο 7,8% η ανεργία τον Αύγουστο αλλά αυξήθηκε η υποαπασχόληση

Στο 10,1% το ποσοστό ανεργίας των γυναικών
Grand Bazaar or Egyptian spice market in Istanbul - Turkey. June 19, 2022
Φωτογραφία iStock
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«Μεικτά» μηνύματα για την αγορά εργασίας στην Τουρκία, καθώς μπορεί η ανεργία να υποχώρησε τον Αύγουστο στο 7,8% από 8,1% αλλά η υποαπασχόληση αυξήθηκε στο 31%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία (TÜİK), ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω που βρίσκονται στην ανεργία, μειώθηκε στην Τουρκία κατά 106.000 τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον Ιούλιο, διαμορφούμενος σε 2,74 εκατομμύρια, με το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας να υποχωρεί κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Ωστόσο, ο ευρύτερος δείκτης υποαπασχόλησης του εργατικού δυναμικού αυξήθηκε κατά 0,4 στο 31%.

Παράλληλα, οι μέσες πραγματικές εβδομαδιαίες ώρες εργασίας των απασχολουμένων αυξήθηκαν κατά 0,5 ώρες φτάνοντας τις 42,5 ώρες.

Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 6,6% για τους άνδρες και στο 10,1% για τις γυναίκες, ενώ ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 136.000 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και έφτασε τα 32,507 εκατομμύρια.

Το ποσοστό απασχόλησης ανέρχεται σε 65,8% για τους άνδρες και 31,5% για τις γυναίκες, ενώ στους νέους ηλικίας 15-24 ετών, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα και διαμορφώθηκε στο 13%. Για τους νέους άνδρες ανήλθε στο 9,7%, ενώ για τις νέες γυναίκες στο 19,4%.

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