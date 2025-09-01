Συμβαίνει τώρα:
Ανατροπή νταλίκας στην Αθηνών – Κορίνθου στα Μέγαρα – Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες
Διεθνή

Τραμπ: Η Ινδία προσφέρθηκε να μηδενίσει τους δασμούς της στα αμερικανικά προϊόντα

«Είναι αργά, έπρεπε να το είχαν κάνει πριν από χρόνια», λέει ο Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Jonathan Ernst

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (1.9.2025) ότι η Ινδία προσφέρθηκε να μηδενίσει τους δασμούς της σε αμερικανικά προϊόντα, την ώρα που ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφραζε δημοσίως την αλληλεγγύη του στην κινεζική και τη ρωσική ηγεσία, για τις εμπορικές πιέσεις που δέχονται από την Ουάσιγκτον.

Μολονότι χαρακτήρισε τη σχέση των ΗΠΑ με την Ινδία «μονόπλευρη», ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social: «Τώρα προσφέρονται (σ.σ. οι Ινδοί) να μειώσουν τους δασμούς τους στο μηδέν, αλλά είναι αργά. Έπρεπε να το είχαν κάνει χρόνια πριν».

 

«Αυτό που λίγοι καταλαβαίνουν είναι ότι εμείς κάνουμε πολύ λίγες συναλλαγές με την Ινδία, αλλά εκείνοι κάνουν τεράστιες συναλλαγές με εμάς. Με άλλα λόγια, μας πουλάνε τεράστιες ποσότητες αγαθών, είναι ο μεγαλύτερος «πελάτης» τους, αλλά εμείς τους πουλάμε πολύ λίγα – Μέχρι τώρα μια εντελώς μονόπλευρη σχέση, και αυτό ισχύει εδώ και πολλές δεκαετίες. Ο λόγος είναι ότι η Ινδία μας έχει επιβάλει, μέχρι τώρα, τόσο υψηλά δασμολογικά τέλη, τα υψηλότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα, που οι επιχειρήσεις μας δεν μπορούν να πουλήσουν στην Ινδία. Ήταν μια εντελώς μονόπλευρη καταστροφή! Επίσης, η Ινδία αγοράζει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και των στρατιωτικών προϊόντων της από τη Ρωσία, και πολύ λίγα από τις ΗΠΑ. Τώρα προσφέρθηκαν να μειώσουν τους δασμούς τους στο μηδέν, αλλά είναι αργά. Έπρεπε να το είχαν κάνει πριν από χρόνια. Απλά μερικά απλά γεγονότα για να σκεφτούν οι άνθρωποι!!!»

Η ινδική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν απάντησε αμέσως στα σχόλια του Τραμπ, τα οποία έγιναν μετά την επιβολή δασμών συνολικού ύψους έως και 50% σε ινδικά προϊόντα, κάτι που εγείρει ερωτηματικά σχετικά με το μέλλον της σχέσης ΗΠΑ – Ινδίας.

Η σχέση αυτή είχε ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, ακόμη και κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, δεδομένου ότι και οι δύο χώρες ανησυχούσαν για την αυξανόμενη δύναμη της Κίνας, αλλά ο Τραμπ απείλησε με δασμούς την Ινδία αφού αρνήθηκε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, αψηφώντας τις προσπάθειές του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Μόντι και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν την Κυριακή (31.8.2025) ότι οι χώρες τους είναι αναπτυξιακοί εταίροι, όχι αντίπαλοι, και συζήτησαν τρόπους βελτίωσης του εμπορίου. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό των συναντήσεων στην Κίνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Η αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς Τραμπ καθυστερεί την οικονομική «δύναμη» που προέβλεψε ο Λούτνικ
Τον Μάρτιο, ο Λούτνικ παρουσίασε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο οι εμπορικές πολιτικές του Τραμπ θα μεταφραζόταν σε επενδύσεις που θα τόνωναν τις κατασκευές από τώρα και στο εξής
Χάουαρντ Λούτνικ
Διπλασιασμό των εξοπλιστικών δαπανών των ευρωπαϊκών χωρών του ΝΑΤΟ βλέπει η Mc Kinsey – To μοντέλο της «μεταπώλησης» εξετάζει το Βερολίνο
Κύκλοι της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας βλέπουν με καλό μάτι να παραγγέλνει το Βερολίνο εξοπλισμό από μια εταιρεία που υπερβαίνει τις δικές της ανάγκες και στη συνέχεια να τον μεταπωλεί σε άλλες χώρες βάσει συμβάσεων μεταξύ κυβερνήσεων
Τανκ
Συνεχίζεται το πολιτικό και οικονομικό αδιέξοδο στη Γαλλία – Αναβάλλονται επενδύσεις, έρχονται απεργίες
Ο Γάλλος πρωθυπουργός δήλωσε χθες πως «το ζήτημα, το ερώτημα, δεν είναι η μοίρα του πρωθυπουργού ή του Francois Bayrou. Δεν είναι καν η μοίρα της κυβέρνησης. Το ερώτημα είναι η μοίρα της Γαλλίας»
Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού 1
Ο Σι Τζινπίνγκ ενισχύει το κινεζικό μπλοκ ασφαλείας με νέα δάνεια και επενδύσεις
Πρέπει να κάνουμε την πίτα της συνεργασίας μεγαλύτερη ώστε να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε την ευθύνη μας για ειρήνη, σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία στην περιοχή, δήλωσε ο Σι σε παγκόσμιους ηγέτες
Πρόβα πτήσης πριν από στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, Κίνα
Βόμβα 2 τρισ. ευρώ στα Ταμεία της Ολλανδίας από την αύξηση των αποδόσεων των ευρωπαϊκών ομολόγων
Τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν πιο ακραία στις αρχές του έτους, όταν ένα μεγάλο τμήμα των funds πρόκειται να μεταβεί, λόγω της χαμηλότερης ρευστότητας εκείνη την εποχή
Φωτογραφία: iStock
Newsit logo
Newsit logo