Τραμπ: «Ο Πάουελ πλήττει τη στεγαστική αγορά – Ήρθε η ώρα για μεγάλη μείωση επιτοκίων»

Νέες αιχμές κατά του προέδρου της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, εξαπέλυσε εχθές (19.8.25) ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας το αίτημά του για άμεση μείωση των επιτοκίων.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι η πολιτική της Fed «πλήττει πολύ άσχημα» τον κλάδο των ακινήτων, καθώς –όπως τόνισε– τα υψηλά επιτόκια καθιστούν δυσκολότερη τη λήψη στεγαστικών δανείων.

«Θα μπορούσε κάποιος, παρακαλώ, να ενημερώσει τον Τζερόμ “Πολύ Αργά” Πάουελ πως πλήττει τη βιομηχανία της κατοικίας πολύ άσχημα; Ο κόσμος δεν μπορεί να πάρει ενυπόθηκο δάνειο εξαιτίας του. Δεν υπάρχει πληθωρισμός και σύμφωνα με όλους τους δείκτες είναι καιρός να γίνει μεγάλη μείωση των επιτοκίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ έχει εντείνει το τελευταίο διάστημα τις πιέσεις προς τον επικεφαλής της Fed, κατηγορώντας τον ότι καθυστερεί να λάβει αποφάσεις που θα δώσουν ώθηση στην αμερικανική οικονομία.