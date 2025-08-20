Διεθνή

Τραμπ: «Ο Πάουελ πλήττει τη στεγαστική αγορά – Ήρθε η ώρα για μεγάλη μείωση επιτοκίων»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει την κριτική του προς τον Τζερόμ Πάουελ για τα υψηλά επιτόκια
Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED) Τζερόμ Πάουελ
Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED) Τζερόμ Πάουελ / REUTERS / Kent Nishimura

Νέες αιχμές κατά του προέδρου της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, εξαπέλυσε εχθές (19.8.25) ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας το αίτημά του για άμεση μείωση των επιτοκίων.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι η πολιτική της Fed «πλήττει πολύ άσχημα» τον κλάδο των ακινήτων, καθώς –όπως τόνισε– τα υψηλά επιτόκια καθιστούν δυσκολότερη τη λήψη στεγαστικών δανείων.

«Θα μπορούσε κάποιος, παρακαλώ, να ενημερώσει τον Τζερόμ “Πολύ Αργά” Πάουελ πως πλήττει τη βιομηχανία της κατοικίας πολύ άσχημα; Ο κόσμος δεν μπορεί να πάρει ενυπόθηκο δάνειο εξαιτίας του. Δεν υπάρχει πληθωρισμός και σύμφωνα με όλους τους δείκτες είναι καιρός να γίνει μεγάλη μείωση των επιτοκίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ έχει εντείνει το τελευταίο διάστημα τις πιέσεις προς τον επικεφαλής της Fed, κατηγορώντας τον ότι καθυστερεί να λάβει αποφάσεις που θα δώσουν ώθηση στην αμερικανική οικονομία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Τα διυλιστήρια της Κίνας στρέφονται στο ρωσικό πετρέλαιο ενώ οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις στην Ινδία
Η Κίνα, ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ρωσικού πετρελαίου, ενισχύει περαιτέρω τις εισαγωγές της, την ώρα που η Ινδία τις μειώνει λόγω των πιέσεων που δέχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες
Σωλήνες πετρελαίου σε διυλιστήριο
Τη «στρατιωτικοποίηση» των εργατών της γερμανικής βιομηχανίας προωθεί το Βερολίνο με το βλέμμα στην Ουκρανία
«Επιστράτευση» εφέδρων εργατών από τις γερμανικές βιομηχανίες στον ομοσπονδιακό στρατό της Γερμανίας, προκείμενου να αυξηθεί το πλήθος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, προωθεί ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς
Πόδια στρατιωτών
Διέξοδο στην Ασία βρίσκει το ρωσικό LNG μετά τις αμερικανικές κυρώσεις
Τα πλοία Iris και Voskhod, τα οποία μεταφέρουν φορτία από το εργοστάσιο Arctic LNG 2 στη Σιβηρία, άρχισαν να ταξιδεύουν προς τη Βόρεια Ασία μέσω της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού στις 15 Αυγούστου, μετά από εβδομάδες ακινησίας
Αγωγός φυσικού αερίου πάνω σε ρωσική σημαία
Newsit logo
Newsit logo