UNITE – Brave NATO: ΝΑΤΟ και Ουκρανία λανσάρουν νέο πρόγραμμα για τεχνολογία πολέμου

Μια πρωτοποριακή συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της τεχνολογίας ξεκινούν η Ουκρανία και το ΝΑΤΟ με το νέο πρόγραμμα UNITE – Brave NATO, που ανακοινώθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2025.

Πρόκειται για το πρώτο κοινό πρόγραμμα ΝΑΤΟ – Ουκρανίας που στοχεύει στην κλιμάκωση πρωτοτύπων και δοκιμασμένων τεχνολογιών, καλύπτοντας τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Από την ουκρανική πλευρά συντονίζει το τεχνολογικό cluster Brave1, ενώ το ΝΑΤΟ ανέθεσε στην Υπηρεσία Επικοινωνιών και Πληροφοριών (NCIA) την εκτέλεση του πρώτου διαγωνισμού.

Η πρώτη φάση χρηματοδοτείται με 10 εκατ. ευρώ, με σχέδιο επέκτασης έως 50 εκατ. ευρώ το 2026, αν η πιλοτική φάση είναι επιτυχής. Το πρόγραμμα δεν αφορά μόνο στρατιωτική βοήθεια, αλλά φέρνει το ΝΑΤΟ πιο κοντά στην πραγματική καινοτομία πεδίου, δείχνοντας πώς η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της ασφάλειας και της υπεράσπισης στην Ευρώπη.

Ο διαγωνισμός θα επικεντρωθεί σε τεχνολογίες για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων (drones), την ενίσχυση της αεράμυνας και την ασφάλεια επικοινωνιών στην πρώτη γραμμή, ενώ η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων από κοινοπραξίες εταιρειών αναμένεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2026.

Οι μελλοντικές φάσεις του UNITE – Brave NATO θα επικεντρωθούν σε τομείς όπως:

Αντιμετώπιση μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων (c-UAS): εντοπίζει και ουδετεροποιεί απειλητικά drones.

εντοπίζει και ουδετεροποιεί απειλητικά drones. Συστήματα SIGINT: συλλέγουν και αναλύουν ηλεκτρονικά σήματα για πληροφορίες πεδίου.

συλλέγουν και αναλύουν ηλεκτρονικά σήματα για πληροφορίες πεδίου. Ισχυρή πλοήγηση σε αμφισβητούμενα ηλεκτρομαγνητικά περιβάλλοντα: επιτρέπει αξιόπιστη πλοήγηση ακόμη και με παρεμβολές GPS.

επιτρέπει αξιόπιστη πλοήγηση ακόμη και με παρεμβολές GPS. Μη επανδρωμένα επίγεια συστήματα: εκτελούν αποστολές χωρίς να εκτίθενται στρατιώτες σε κίνδυνο.

Οι νικητές του πρώτου διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την άνοιξη του 2026 στο δεύτερο Φόρουμ Καινοτόμων Άμυνας ΝΑΤΟ – Ουκρανίας, ενώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μελλοντικές φάσεις της πρωτοποριακής προσπάθειας θα γίνουν διαθέσιμες μέσα στο 2026.