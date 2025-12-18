Βενεζουέλα: Οι εξαγωγές πετρελαίου συνεχίζονται παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας διαβεβαίωσε χθες, Τετάρτη (18.12.25), ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ δεν έχει επηρεάσει, μέχρι στιγμής, τις εξαγωγές πετρελαίου, του βασικού πόρου της χώρας. Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο καταγγέλλει την κίνηση ως «άμεση απειλή κατά της εθνικής κυριαρχίας, του διεθνούς δικαίου και της ειρήνης».

«Οι εξαγωγές πετρελαίου και των υποπροϊόντων συνεχίζονται ομαλά και τα πετρελαιοφόρα πλέουν με πλήρη ασφάλεια», δήλωσε η κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βενεζουέλας PdVSA.

Ο αποκλεισμός, που σύμφωνα με την Ουάσινγκτον αποσκοπεί στο να «στραγγίξει τα έσοδα του Καράκας», είχε ανακοινωθεί από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος από το καλοκαίρι έχει συγκεντρώσει στρατιωτικά μέσα στην Καραϊβική, στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας. Ο ΟΗΕ απηύθυνε χθες έκκληση για αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο Μαδούρο κατήγγειλε τις δηλώσεις Τραμπ, που σύμφωνα με τον ίδιο αμφισβητούν την κυριαρχία της Βενεζουέλας και τα δικαιώματά της στους φυσικούς της πόρους. «Τέτοιες δηλώσεις πρέπει να απορριφθούν κατηγορηματικά, καθώς θέτουν σε κίνδυνο την περιφερειακή ειρήνη», τόνισε ο ίδιος.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας χρησιμοποιεί τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου για να χρηματοδοτεί «ναρκωτρομοκρατία, εμπορία ανθρώπων, φόνους και απαγωγές». Παράλληλα, η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή συνεχίζει να αυξάνεται, με απειλές για «σοκ χωρίς προηγούμενο», αφήνοντας να εννοηθεί ακόμη και χερσαίες επιχειρήσεις.

Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, Βλαντίμιρ Παδρίνο, διαβεβαίωσε ότι ο στρατός δεν εκφοβίζεται από τις απειλές των ΗΠΑ, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών, Ντιοσντάντο Καμπέγιο, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεσης «ούτε σταγόνα πετρελαίου δε θα φύγει προς τις ΗΠΑ».

Η Βενεζουέλα, που ήδη υφίσταται αμερικανικό εμπάργκο στο πετρέλαιο από το 2019, αναγκάζεται να πουλάει μεγάλο μέρος του στην Κίνα μέσω της μαύρης αγοράς. Το Πεκίνο, μέσω του ΥΠΕΞ του Ουάνγκ Γι, δήλωσε ότι υποστηρίζει κάθε χώρα που υπερασπίζεται την εθνική της κυριαρχία και αντιτίθεται σε μονομερείς πιέσεις.

Παράλληλα, η ιρανική κυβέρνηση χαρακτήρισε τον αποκλεισμό ως «κρατική πειρατεία και ένοπλη ληστεία στη θάλασσα». Στις ΗΠΑ, ο δημοκρατικός βουλευτής Χοακίν Κάστρο έκανε λόγο για «αναμφίβολα πράξη πολέμου», ενώ η Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να εκφραστεί σήμερα για ψήφισμα που θα ζητά το τέλος των εχθροπραξιών.