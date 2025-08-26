Βρετανία: Σε υψηλά 27 ετών οι αποδόσεις των τριανταετών ομολόγων

Εκτοξεύτηκαν οι αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων την Τρίτη (26.8.25), σε επίπεδα ελάχιστα κοντά στο υψηλό 27 ετών, ασκώντας πίεση στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να μειώσει τις δημοσιονομικές δαπάνες.

Η απόδοση των 30ετών ομολόγων αυξήθηκε έως και εννέα μονάδες βάσης στο 5,63%, καλύπτοντας τις κινήσεις των ομολόγων των ΗΠΑ μετά το κλείσιμο των βρετανικών αγορών τη Δευτέρα (25.8.25) λόγω αργίας. Μια κίνηση στο 5,66% θα ήταν η υψηλότερη από το 1998, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τα ομόλογα ακολούθησαν τις μειώσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου, τα οποία υποχώρησαν για δεύτερη ημέρα, καθώς οι επενδυτές απαίτησαν υψηλότερο ασφάλιστρο εν μέσω νέων ανησυχιών για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα απομακρύνει την κυβερνήτη Λίζα Κουκ μετά από ισχυρισμούς ότι πλαστογράφησε έγγραφα στεγαστικών δανείων.

Το κόστος δανεισμού του Ηνωμένου Βασιλείου είχε ήδη υποστεί πιέσεις τελευταία, δημιουργώντας έναν επιπλέον πονοκέφαλο για την Υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς ενόψει του φθινοπωρινού προϋπολογισμού της. Η Ριβς πρέπει να σκεφτεί μέτρα εξοικονόμησης κόστους ή αυξήσεις φόρων για να ισοσκελίσει τα λογιστικά βιβλία.

Το χρέος έχει γίνει ιδιαίτερα ευάλωτο λόγω της μειωμένης ζήτησης από παραδοσιακούς αγοραστές, όπως τα συνταξιοδοτικά ταμεία καθορισμένων παροχών, καθώς και λόγω ανησυχιών για διαρθρωτικά υψηλότερο πληθωρισμό.

Το επιτόκιο των 30ετών ομολόγων έχει αυξηθεί κατά 48 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους, σε σύγκριση με 15 μονάδες βάσης σε συγκρίσιμα αμερικανικά ομόλογα. Η διαφορά απόδοσης μεταξύ των διετών και των 30ετών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκε στις 164 μονάδες βάσης, πλησιάζοντας το υψηλότερο επίπεδο κλεισίματος από το 2017.

Οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα χρειαστεί σύντομα να αυξήσει τους φόρους για να παραμείνει στη σωστή πλευρά των αυτοεπιβαλλόμενων δημοσιονομικών κανόνων της κυβέρνησης. Οι Reeves και Starmer βρίσκονται στο έλεος των αποδόσεων των ομολόγων, επειδή το κόστος δανεισμού της κυβέρνησης αποτελεί βασικό παράγοντα της δημοσιονομικής αριθμητικής.