Βρετανία: Υψηλότερη από το εκτιμώμενο η ανάπτυξη του ΑΕΠ το β’ τρίμηνο

Με ρυθμούς ανάπτυξης παρουσιάστηκε η οικονομία της Βρετανίας αφού είχε καλύτερη απόδοση από την αναμενόμενη κατά το β’ τρίμηνο, ανακουφίζοντας κάπως την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, αλλά αυξάνοντας τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας (BOE).

Ειδικότερα, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Βρετανίας αυξήθηκε κατά 0,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη (14.8.2025) η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ξεπερνώντας την πρόβλεψη 0,1% τόσο των οικονομολόγων του ιδιωτικού τομέα όσο και της BOE. Μόνο τον Ιούνιο, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,4% – διπλάσια από τις προσδοκίες – μετά από μικρές μειώσεις τους δύο προηγούμενους μήνες.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η οικονομία άντεξε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που αναμενόταν να είναι δύσκολη, καθώς οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές επλήγησαν από την αύξηση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών κατά 26 δισ. λίρες (35,2 δισ. δολάρια) που επέβαλε η Ριβς, τις αυξήσεις των ρυθμιζόμενων τιμών, όπως η ενέργεια, που οδήγησαν σε πληθωρισμό, την αύξηση των φόρων για την αγορά κατοικιών, καθώς και τους δασμούς του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανάπτυξη 0,7% το πρώτο τρίμηνο ενισχύθηκε τεχνητά από τους κατασκευαστές που προσπαθούσαν να προλάβουν τους δασμούς των ΗΠΑ, αν και ο πρωθυπουργός Κίρ Στάρμερ επανειλημμένα χαιρέτισε την υπεροχή της Βρετανίας έναντι των άλλων χωρών της Ομάδας των Επτά ως απόδειξη ότι η οικονομία έχει περάσει το κατώφλι.

Τα στοιχεία φαίνεται επίσης να περιπλέκουν περαιτέρω την απόφαση της BOE σχετικά με το αν θα συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια από το τρέχον 4%, αφού τα στατιστικά στοιχεία της Τρίτης έδειξαν ότι η οικονομία έχει χάσει λιγότερες θέσεις εργασίας από ό,τι αρχικά εκτιμάτο μετά τον προϋπολογισμό αύξησης των φόρων της Ριβς τον περασμένο Οκτώβριο. Οι επενδυτές δεν υπολογίζουν πλέον πλήρως μια περαιτέρω μείωση φέτος και αναμένουν ότι το κόστος δανεισμού θα σταθεροποιηθεί στο 3,5% το επόμενο έτος.

Η BOE επικαλέστηκε την εξασθένιση της δραστηριότητας την περασμένη εβδομάδα, όταν μείωσε τα επιτόκια για πέμπτη φορά μέσα σε ένα χρόνο. Ωστόσο, σχεδόν το ήμισυ της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής αντιτάχθηκε στην απόφαση, επικαλούμενο ανησυχίες για την πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού.

Η οικονομία αντιμετωπίζει ωστόσο σημαντικές αντιξοότητες, σε μια περίοδο που η Ριβς και ο Στάρμερ βασίζονται στην ανάπτυξη για να χρηματοδοτήσουν τις δαπάνες τους, μετά τις πρόσφατες ανατροπές στην πολιτική περικοπών των κοινωνικών παροχών, που έκαναν ακόμη πιο δύσκολη την ήδη δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση.

Σε άρθρο της στην εφημερίδα Guardian σήμερα το πρωί, η Ριβς χαρακτήρισε την προοπτική περαιτέρω αυξήσεων των φόρων ως εικασία και δήλωσε ότι ο φθινοπωρινός προϋπολογισμός της θα προσπαθήσει να βελτιώσει την αδύναμη παραγωγικότητα της Βρετανίας.

«Όπως τα τελευταία 12 μήνες επικεντρώθηκα στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης προς όφελος των εργαζομένων, έτσι θα κάνω και στο μέλλον», δήλωσε.

«Αν η ανανέωση είναι η αποστολή μας και η παραγωγικότητα η πρόκλησή μας, τότε οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις είναι τα εργαλεία μας», πρόσθεσε η Ριβς, αναφερόμενη στα σχέδιά της για περισσότερες κατασκευές, καλύτερες υποδομές και απελευθέρωση του συστήματος σχεδιασμού.