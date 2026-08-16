Οι γερμανικές επιχειρήσεις επενδύουν 66% λιγότερο στην αμερικανική οικονομία

Το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι επιχειρήσεις στη Γερμανία επένδυσαν μόλις 4,3 δισ. ευρώ στην αμερικανική οικονομία, ποσό μειωμένο κατά περίπου 66% σε ετήσια βάση και κατά σχεδόν 80% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Η εξέλιξη αποτυπώνει τη μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα που έχουν οι επιχειρήσεις στη Γερμανία απέναντι στην αμερικανική αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης χαρακτηρίζονται από αυξημένη αβεβαιότητα.

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Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η απόσταση από τα επίπεδα πριν από την πανδημία, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του Reuters, καθώς κατά την πενταετία που προηγήθηκε της πανδημίας του Covid-19, οι γερμανικές επιχειρήσεις επένδυαν κατά μέσο όρο 15,8 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους στις ΗΠΑ. Συνεπώς, τα 4,3 δισ. ευρώ του 2026 αντιστοιχούν σε λιγότερο από το ένα τρίτο εκείνου του μέσου όρου.

Η υποχώρηση αφορά κυρίως τις νέες επενδύσεις, καθώς οι γερμανικές εταιρείες που έχουν ήδη εγκαταστάσεις και δραστηριότητες στις ΗΠΑ εξακολουθούν να επανεπενδύουν εκεί μέρος των κερδών τους. Ως αποτέλεσμα, η εικόνα δεν παραπέμπει σε μαζική αποχώρηση από την αμερικανική αγορά, αλλά περισσότερο σε περιορισμό των νέων κεφαλαίων που κατευθύνονται σε αυτήν.

Η συγκράτηση των επενδύσεων καταγράφεται σε ένα περιβάλλον όπου οι γερμανικοί όμιλοι καλούνται να λαμβάνουν αποφάσεις για μεγάλης κλίμακας τοποθετήσεις κεφαλαίων, έχοντας παράλληλα να συνυπολογίσουν τις εμπορικές και δασμολογικές εξελίξεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Βρυξελλών.

Τα στοιχεία δείχνουν έτσι ότι, παρά το γεγονός πως οι ΗΠΑ παραμένουν σημαντική αγορά για τις γερμανικές επιχειρήσεις, η διάθεση για νέες επενδυτικές δεσμεύσεις έχει περιοριστεί αισθητά. Η διαφορά από τα προ πανδημίας επίπεδα είναι χαρακτηριστική, με τις επενδύσεις να απέχουν κατά περίπου 11,5 δισ. ευρώ από τον μέσο όρο των 15,8 δισ. ευρώ.