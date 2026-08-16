Το Σουέζ κερδίζει ξανά πλοία από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας – Oι υψηλοί ναύλοι παραμένουν

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στη Διώρυγα του Σουέζ, καθώς όλο και περισσότερα πλοία εξετάζουν εκ νέου τη διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα, περιορίζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις την επιλογή του περίπλου του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας.

Η μεταβολή αυτή στη ναυσιπλοΐα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και της Ερυθράς Θάλασσας αφορά τόσο τα δεξαμενόπλοια όσο και τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι η επιστροφή στη συγκεκριμένη διαδρομή είναι γενικευμένη, καθώς στην αγορά των δεξαμενόπλοιων η επιλογή πορείας εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το προφίλ κάθε πλοίου και τις διασυνδέσεις του.

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Μεγαλύτερη έκθεση στις απειλές των Χούθι εμφανίζουν πλοία που συνδέονται με σαουδαραβικά συμφέροντα, είτε μέσω της πλοιοκτησίας και της διαχείρισής τους είτε λόγω της εμπορικής τους δραστηριότητας και των προσεγγίσεών τους σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας.

Αντίθετα, δεξαμενόπλοια άλλων συμφερόντων εξακολουθούν, ανά περίπτωση, να επιλέγουν το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, παρά το αυξημένο ασφαλιστικό κόστος και τον υψηλότερο επιχειρησιακό κίνδυνο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, καταγράφεται περιορισμένη εκπομπή δεδομένων αυτόματου συστήματος αναγνώρισης.

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Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν τα πλοία κινεζικών συμφερόντων, καθώς το Πεκίνο έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τους Χούθι, επιδιώκοντας την ασφαλή διέλευση κινεζικών δεξαμενόπλοιων από την περιοχή.

Από τις 20 Ιουλίου 2026, όταν οι Χούθι ανακοίνωσαν ειδικό ναυτικό αποκλεισμό για πλοία που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, έχουν στοχοποιηθεί οκτώ δεξαμενόπλοια σαουδαραβικών συμφερόντων.

Τα στοιχεία εταιρειών ναυτικής ασφάλειας αποτυπώνουν ήδη αυτή τη μετατόπιση στις θαλάσσιες ροές. Οι ημερήσιες διελεύσεις από το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και προς τις δύο κατευθύνσεις έχουν περιοριστεί στις 30-33, από περίπου 47 πριν από τις 20 Ιουλίου. Την ίδια περίοδο, οι διελεύσεις δεξαμενόπλοιων μέσω της Διώρυγας του Σουέζ εμφανίζονται αυξημένες κατά περίπου 27%.

Ωστόσο, η απόφαση για τη διαδρομή δεν καθορίζεται αποκλειστικά από την απειλή των Χούθι. Η σημαία, η πλοιοκτησία, ο προορισμός του φορτίου, το κόστος ασφάλισης και η συνολική αξιολόγηση κινδύνου συνυπολογίζονται πριν από κάθε διέλευση.

Περισσότερα containerships επιστρέφουν στο Σουέζ

Ανάλογη τάση καταγράφεται και στην αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Ο αριθμός των πλοίων μεταφοράς containers που συνεχίζουν να παρακάμπτουν την Ερυθρά Θάλασσα μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας μειώνεται, την ώρα που οι διελεύσεις από το Σουέζ εμφανίζουν σταδιακή ανάκαμψη.

Σύμφωνα με στοιχεία ναυλομεσιτών, περίπου 34 containerships την εβδομάδα περνούν πλέον από τη Διώρυγα, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 43% της κίνησης που καταγραφόταν πριν από την έναρξη της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα.

Την ίδια ώρα, η Linerlytica (εταιρεία ναυτιλιακής ανάλυσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών) υπολογίζει ότι λιγότερα από 300 containerships εξακολουθούν να ακολουθούν τη διαδρομή γύρω από την Αφρική. Η συνολική χωρητικότητά τους ανέρχεται σε περίπου 4,1 εκατ. TEUs, έναντι 5,3 εκατ. TEUs νωρίτερα μέσα στο έτος.

Η χωρητικότητα που παραμένει εκτός Σουέζ αντιστοιχεί πλέον στο 5,2% του παγκόσμιου στόλου containerships, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2024.

Η σταδιακή επιστροφή στη διαδρομή μέσω Σουέζ συνδέεται και με το γεγονός ότι οι απειλές στην περιοχή έχουν αποκτήσει πιο στοχευμένο χαρακτήρα.

Οι Χούθι έχουν επικεντρώσει τις τελευταίες προειδοποιήσεις τους κυρίως σε πλοία που συνδέονται με σαουδαραβικά συμφέροντα ή προσεγγίζουν λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Παράλληλα, η ευρωπαϊκή επιχείρηση ASPIDES εξακολουθεί να θεωρεί αυξημένο τον κίνδυνο για πλοία που έχουν συνδέσεις με το Ισραήλ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι κινήσεις των μεγάλων liner εταιρειών

Η μεταβολή στις θαλάσσιες διαδρομές αποτυπώνεται και στις αποφάσεις μεγάλων εταιρειών τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Οι CMA CGM και Maersk είναι μεταξύ των εταιρειών που ενισχύουν την παρουσία τους στη διαδρομή μέσω Σουέζ, ενώ κινήσεις πραγματοποιεί και η Hapag-Lloyd στο πλαίσιο της συνεργασίας Gemini.

Οι Maersk και Hapag-Lloyd, αφού αξιολόγησαν τις συνθήκες ασφαλείας, αποφάσισαν να αλλάξουν τη γραμμή SE3 του δικτύου Gemini και να την επαναφέρουν μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, αντί της διαδρομής γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας.

Χαρακτηριστική είναι η προγραμματισμένη για τις 16 Αυγούστου διέλευση προς δυσμάς του MANCHESTER MAERSK, χωρητικότητας 20.568 TEUs. Η κίνηση αυτή συνδέεται με την επιστροφή της γραμμής AE2/NE1 της Gemini, που συνδέει την Ασία με τη Βόρεια Ευρώπη, στη διαδρομή μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι το Σουέζ ανακτά σταδιακά μέρος της κίνησης που είχε μεταφερθεί γύρω από την Αφρική. Η επιστροφή, πάντως, παραμένει επιλεκτική και εξαρτάται από τις ιδιαίτερες διασυνδέσεις κάθε πλοίου, το επίπεδο ασφαλείας και τις εξελίξεις στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και στην ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Σε υψηλά επίπεδα οι ναύλοι

Παρά τη σταδιακή μεταβολή των δρομολογίων, η αγορά των δεξαμενόπλοιων εξακολουθεί να κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις, το αυξημένο κόστος κινδύνου και η περιορισμένη διαθεσιμότητα χωρητικότητας στηρίζουν τους ναύλους στις βασικές κατηγορίες πλοίων.

Στη διαδρομή Αραβικός Κόλπος-Κίνα, οι αποδόσεις των VLCC διαμορφώνονται περίπου στα 484.000 δολάρια ημερησίως, ενώ στη διαδρομή ΗΠΑ-Κίνα κινούνται κοντά στα 115.000 δολάρια την ημέρα. Στα Aframax, ο μέσος ημερήσιος ναύλος βρίσκεται περίπου στα 74.000 δολάρια.

Ανοδικές πιέσεις, αν και με διαφορετική εικόνα ανά εμπορική διαδρομή, καταγράφονται και στην αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Οι εταιρείες επιχειρούν να στηρίξουν τους ναύλους περιορίζοντας τη διαθέσιμη χωρητικότητα και προχωρώντας σε ακυρώσεις δρομολογίων.

Ο Drewry World Container Index (WCI), ο διεθνής δείκτης αναφοράς για τους spot ναύλους μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στις βασικές θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές Ανατολής-Δύσης, ενισχύθηκε κατά 1%, στα 4.339 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών, με την άνοδο να προέρχεται κυρίως από τις γραμμές του Ειρηνικού.

Στη διαδρομή Σαγκάη-Νέα Υόρκη, οι spot ναύλοι αυξήθηκαν κατά 10%, στα 8.706 δολάρια ανά 40άρι container, ενώ στη Σαγκάη-Λος Άντζελες ενισχύθηκαν κατά 6%, στα 6.244 δολάρια.

Οι μεταφορείς συνεχίζουν να περιορίζουν τη διαθέσιμη χωρητικότητα μέσω ακυρώσεων δρομολογίων, με τη Drewry να εκτιμά ότι η συγκεκριμένη τακτική θα συγκρατήσει τη μεταβλητότητα των ναύλων.

Αντίθετα, στις γραμμές Ασίας-Ευρώπης η εικόνα ήταν διαφορετική. Οι ναύλοι Σαγκάη-Γένοβα υποχώρησαν κατά 8%, στα 5.080 δολάρια ανά 40άρι container, ενώ στη διαδρομή Σαγκάη-Ρότερνταμ μειώθηκαν κατά 5%, στα 4.425 δολάρια.

Παράλληλα, μεταφορείς έχουν ανακοινώσει νέους ναύλους FAK μεταξύ 6.700 και 7.100 δολαρίων για τις γραμμές Ασίας-Μεσογείου από τις 15 Αυγούστου, αν και η εξασθένηση της ζήτησης δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς το κατά πόσο τα συγκεκριμένα επίπεδα θα διατηρηθούν.