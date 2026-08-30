Αγροτικές επιδοτήσεις: Προκαταβολή έως 50%, αλλά με εγγύηση – Οι όροι της ΑΑΔΕ για να χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις

Προκαταβολή έως το 50% των αγροτικών επιχορηγήσεων που απομένει μπορούν να λάβουν δικαιούχοι ήδη εγκεκριμένων επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, αλλά με εγγύηση που να καλύπτει ολόκληρο το ποσό, σύμφωνα με νέα απόφαση της ΑΑΔΕ.

Οι αγροτικές επιδοτήσεις αφορούν στα Σχέδια Βελτίωσης και επενδύσεις εξοικονόμησης νερού που συνεχίζονται από το προηγούμενο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, με την ΑΑΔΕ να καθορίζει τη διαδικασία πληρωμής τους.

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Η εν λόγω απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ της 26ης Αυγούστου ρυθμίζει τις προκαταβολές, τις ενδιάμεσες καταβολές και την τελική εξόφληση, αν και αναμένεται να καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία πίστωσης των λογαριασμών.

Το 50% δεν υπολογίζεται σε ολόκληρη την επένδυση

Για την προκαταβολή πρέπει πρώτα να έχει εκδοθεί η απόφαση με την οποία το έργο συνεχίζεται στη νέα προγραμματική περίοδο και να υποβληθεί το σχετικό αίτημα.

Το ανώτατο ποσό αντιστοιχεί στο μισό της δημόσιας χρηματοδότησης που απομένει να καταβληθεί. Δεν υπολογίζεται ούτε στο συνολικό κόστος της επένδυσης ούτε σε επιδότηση που έχει ήδη πληρωθεί.

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Για παράδειγμα, εάν απομένουν 60.000 ευρώ επιδότησης, ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει προκαταβολή έως 30.000 ευρώ. Για να την εισπράξει, όμως, χρειάζεται τραπεζική ή ισοδύναμη εγγύηση 30.000 ευρώ, καθώς και ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

Η εγγύηση είναι απαραίτητη εξασφάλιση για να δοθεί η προκαταβολή και, επομένως, για έναν παραγωγό που χρειάζεται χρήματα ώστε να προχωρήσει το έργο, το «αγκάθι» είναι αν μπορεί να εξασφαλίσει την εγγύηση και με ποιους όρους.

Οι ενημερότητες πριν από την πληρωμή

Για την πληρωμή πράξεων συνολικού ποσού άνω των 10.000 ευρώ, η απόφαση απαιτεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, χωρίς όρο παρακράτησης.

Αυτό σημαίνει ότι η έγκριση της επένδυσης δεν αρκεί από μόνη της για την εκταμίευση. Ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει και τα προβλεπόμενα αποδεικτικά, με την κατάλληλη αιτιολογία είσπραξης χρημάτων.

Η συγκεκριμένη προϋπόθεση αφορά τις επενδυτικές ενισχύσεις που καλύπτει η εν λόγω απόφαση και δεν αποτελεί γενικό κανόνα για κάθε αγροτική επιδότηση ή τις ετήσιες αιτήσεις ενίσχυσης των παραγωγών.

Έλεγχοι στα παραστατικά και στις επενδύσεις

Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και διαβιβάζονται στο σύστημα της ΚΑΠ. Ακολουθούν έλεγχοι δικαιολογητικών και δαπανών, ενώ για την παραλαβή των επενδύσεων προβλέπεται και επιτόπια επίσκεψη.

Εξετάζεται επίσης αν η ίδια δαπάνη έχει χρηματοδοτηθεί δεύτερη φορά. Για τις συγκεκριμένες πληρωμές στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ γίνονται δεκτά παραστατικά με ημερομηνία από την 1η Ιανουαρίου 2023 και μετά, όχι προγενέστερα.

Εφόσον προκύψουν μειώσεις ή κυρώσεις, ο δικαιούχος ενημερώνεται ηλεκτρονικά και μπορεί να υποβάλει ένσταση. Η προβλεπόμενη προθεσμία αρχίζει την επομένη της ενημέρωσης, χωρίς η συγκεκριμένη απόφαση να προσδιορίζει τη διάρκειά της.