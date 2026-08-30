ΔΕΘ: Στο επίκεντρο κατώτατος μισθός και αύξηση συντάξεων – Στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Μέτρα που αναμένεται να αφορούν το σύνολο σχεδόν των πολιτών βρίσκονται στο επίκεντρο των αλλεπάλληλων συσκέψεων των κυβερνητικών στελεχών, ενόψει των εξαγγελιών του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ στις 5 Σεπτεμβρίου.

Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, συνταξιούχοι αλλά και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο των παρεμβάσεων που θα έχουν τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ.

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Το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται ένα ευρύ πακέτο μέτρων, με βασικούς στόχους τη μείωση των φορολογικών βαρών, την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη διαμόρφωση ευνοϊκότερων συνθηκών για επενδύσεις, απασχόληση και απόκτηση κατοικίας.

Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων ενδέχεται να ξεπεράσει τα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ οι μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις αναμένεται να έχουν ορίζοντα εφαρμογής την τετραετία 2027-2030, δηλαδή την επόμενη κυβερνητική περίοδο.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος σε πρόσφατη δήλωσή του στην «Απογευματινή» χαρακτήρισε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το πρώτο μεγάλο ορόσημο για την κυβέρνηση.

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Όπως ανέφερε, από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει ένα συνεκτικό πακέτο παρεμβάσεων που θα αφορά εκατομμύρια πολίτες, μεταξύ των οποίων συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, εργαζόμενοι και αγρότες.

Βασική επιδίωξη, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι η ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού, η μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων και η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Οι παρεμβάσεις θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της οικονομίας, καθώς, όπως υπογράμμισε, η στήριξη της κοινωνίας μπορεί να είναι ισχυρή και διατηρήσιμη μόνο όταν στηρίζεται σε σταθερά οικονομικά θεμέλια.

Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο τραπέζι παραμένει ακόμη και το ενδεχόμενο ανακοίνωσης κάποιου μέτρου-έκπληξη, όπως αφήνουν να εννοηθεί ορισμένα κυβερνητικά στελέχη.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που αναμένεται να επιβεβαιωθούν στη ΔΕΘ βρίσκεται και ο «οδικός χάρτης» για τη νέα σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει παράλληλα και τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς συνδέεται με τον εισαγωγικό μισθό και τα μισθολογικά κλιμάκια.

Παράλληλα, έχει τεθεί προς εξέταση το νέο σύστημα κινήτρων για τους δημοσίους υπαλλήλους, που θα συνδέεται με την επίτευξη στόχων, καθώς και η αναπροσαρμογή των ειδικών μισθολογίων.

Οριζόντια αύξηση κύριων συντάξεων

Για τους συνταξιούχους, στο κυβερνητικό σχεδιασμό περιλαμβάνεται οριζόντια αύξηση των κύριων συντάξεων, η οποία εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 2,5% και 2,7%, με βάση την εξέλιξη του ΑΕΠ και του πληθωρισμού. Η αύξηση αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Παράλληλα, εξετάζεται η αναπροσαρμογή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ συζητείται και η θέσπιση μιας νέας, μόνιμης πρόσθετης παροχής, η οποία θα απευθύνεται στο σύνολο των συνταξιούχων.

Τον προσεχή Νοέμβριο προβλέπεται, επίσης, η καταβολή αυξημένου επιδόματος, με το ενδεχόμενο αλλαγών στα κριτήρια χορήγησής του να παραμένει ανοιχτό. Στόχος είναι να διευρυνθεί η περίμετρος του μέτρου και να ενταχθούν σε αυτό περισσότεροι συνταξιούχοι.

Παρεμβάσεις εξετάζονται και στα κοινωνικά επιδόματα, μεταξύ των οποίων το Επίδομα Παιδιού του ΟΠΕΚΑ και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, με βασική κατεύθυνση την αύξηση των καταβαλλόμενων ποσών.

Στήριξη στις επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις, και ειδικότερα οι μικρομεσαίες, αναμένεται να αποτελέσουν έναν ακόμη βασικό αποδέκτη των κυβερνητικών παρεμβάσεων, με στόχο τον περιορισμό του φορολογικού κόστους, την ενίσχυση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Στο πλαίσιο αυτό, κομβική παρέμβαση αναμένεται να είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου, η οποία εξετάζεται ως το πρώτο βήμα για τη σταδιακή κατάργησή της.

Παράλληλα, θεωρείται ειλημμένη η απόφαση για νέα μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών. Στον σχεδιασμό βρίσκεται επίσης η αναμόρφωση του πλαισίου μεταφοράς φορολογικών ζημιών, με την επέκταση του χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο θα μπορούν να συμψηφίζονται, πέραν της ισχύουσας πενταετίας.

Η συγκεκριμένη αλλαγή εκτιμάται ότι θα προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις, διευκολύνοντας παράλληλα τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των επενδύσεών τους.

Οι σκέψεις για το τεκμαρτό εισόδημα

Στο φορολογικό μέτωπο, παρεμβάσεις εξετάζονται και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με ζητούμενο τη μείωση των επιβαρύνσεων χωρίς να υποχωρήσει η προσπάθεια για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Βασικό πεδίο αλλαγών αποτελεί το σύστημα της τεκμαρτής φορολόγησης, για το οποίο εξετάζονται διορθώσεις.

Στο υπό επεξεργασία μοντέλο προβλέπεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η θέσπιση ενός μηχανισμού επιβράβευσης για όσους εμφανίζουν σταθερά υψηλό βαθμό φορολογικής και ασφαλιστικής συνέπειας. Συγκεκριμένοι οικονομικοί δείκτες, σε συνδυασμό με έναν ειδικό αλγόριθμο, θα αξιολογούν τη συμμόρφωση κάθε επαγγελματία ή κλάδου. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, θα μπορεί να προβλέπεται σταδιακά περιορισμός ή ακόμη και εξαίρεση από την εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος για όσους παρουσιάζουν διαχρονικά υψηλή συνέπεια.

Στο ίδιο πλαίσιο, εξετάζεται η αναπροσαρμογή προς τα κάτω του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι προσαυξήσεις που υπολογίζονται με βάση τα έτη λειτουργίας, τον κύκλο εργασιών και το προσωπικό, ενώ εξετάζεται και η διεύρυνση των εξαιρέσεων για μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Στέγαση και συνεπείς φορολογούμενοι

Ιδιαίτερη θέση στον κυβερνητικό σχεδιασμό αναμένεται να καταλάβει και το ζήτημα της στέγασης. Σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού επιτελείου, εξετάζεται η εφαρμογή ενός νέου προγράμματος που θα απευθύνεται σε νέους και οικογένειες που επιθυμούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία, προσφέροντας ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης.

Παράλληλα, εξετάζεται η θέσπιση κινήτρων για τους φορολογούμενους που ανταποκρίνονται με συνέπεια στις υποχρεώσεις τους. Μεταξύ των προτάσεων που βρίσκονται στο τραπέζι είναι η ενίσχυση της έκπτωσης φόρου για όσους υποβάλλουν εγκαίρως τη δήλωσή τους και προχωρούν σε εφάπαξ καταβολή του πρόσθετου φόρου.

Στο πακέτο των παρεμβάσεων αναμένεται να περιλαμβάνονται και μέτρα για τον αγροτικό κόσμο. Ο σχεδιασμός, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, προβλέπει αλλαγές στον τρόπο πληρωμής, με τακτικότερες καταβολές και επιτάχυνση της εκταμίευσης των επιδοτήσεων για τους αγρότες που υποβάλλουν την Ενιαία Αίτηση Πληρωμής πριν από την προβλεπόμενη προθεσμία.

Παράλληλα, εξετάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής, καθώς και μέτρα για την ελάφρυνση αγροτών και κτηνοτρόφων από τα δανειακά βάρη που προκάλεσε η κρίση. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται, τέλος, η δημιουργία νέου Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για τον πρωτογενή τομέα, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.