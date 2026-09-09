Επίδομα παιδιού Α21: Προσωρινά κλειστή η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ 11 Σεπτεμβρίου – Τι ισχύει για τις πληρωμές

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ αναφορικά με το επίδομα Α21, ενώ κανονικά αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου η τέταρτη δόση για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου.

Αναλυτικά οι καταβολές ανά δόση:

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για το δίμηνο Ιουλίου Αυγούστου έχει προγραμματιστεί πληρωμή στις 30 Σεπτεμβρίου

Η πέμπτη δόση για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου

Η τελευταία δόση του έτους αναμένεται να καταβληθεί μεταξύ 18 – 24 Δεκεμβρίου

Για τα δύο πρώτα παιδιά το ποσό κυμαίνεται από 2 έως 70 ευρώ ανά παιδί ενώ από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο η καταβολή διπλασιάζεται.

Σε περίπτωση που καθυστερεί η αίτηση από τους γονείς τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά.

Ποιοι είναι τα εισοδηματικά κριτήρια

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται από δύο παράγοντες: τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την εισοδηματική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η οικογένεια, με βάση το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα (το συνολικό εισόδημα διαιρούμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας: 1 για τον πρώτο γονέα, 0,5 για τον δεύτερο και 0,25 για κάθε παιδί).

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Κατηγορία Α : ισοδύναμο εισόδημα έως 6.000 €

: ισοδύναμο εισόδημα έως 6.000 € Κατηγορία Β : από 6.001 έως 10.000 €

: από 6.001 έως 10.000 € Κατηγορία Γ: από 10.001 έως 15.000 €

Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, το μηνιαίο ποσό ανά τέκνο διαμορφώνεται ως εξής:

70 € στην κατηγορία Α

42 € στην κατηγορία Β

28 € στην κατηγορία Γ

Από το τρίτο παιδί και έπειτα, τα ποσά διπλασιάζονται:

140 € στην κατηγορία Α

84 € στην κατηγορία Β

56 € στην κατηγορία Γ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την αίτηση είτε μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ και της ΗΔΙΚΑ (idika.gr), είτε μέσω της πλατφόρμας Taxisnet, συμπληρώνοντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης.

O σύνδεσμος της εφαρμογής του Α21: https://www.idika.gov.gr/Opeka-gov/2023/Home/Contact.