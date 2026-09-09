Φάρμα Κουκάκη: Κύκλος εργασιών 58,9 εκατ. ευρώ το 2025, με ρεκόρ επιδόσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό

Kύκλο εργασιών 58,9 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η βιομηχανία Φάρμα Κουκάκη για το 2025 καταγράφοντας τις υψηλότερες πωλήσεις στην ιστορία της, με αύξηση 16,2% σε σχέση με το 2024 (50,7 εκατ. ευρώ).

Οι επιδόσεις, με όρους πωλήσεων και κερδοφορίας, ξεπέρασαν τις αρχικές εκτιμήσεις της διοίκησης της βιομηχανίας επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξης της Φάρμας Κουκάκη και δημιουργώντας ισχυρή βάση για την επόμενη φάση του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας.

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Το μικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε κατά 1,3%, από 30,9% σε 32,2% και το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 7,5 εκατ. ευρώ (περιθώριο 12,7%).

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 9,2% και ανήλθαν σε 4,8 εκατ. ευρώ, κυρίως ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης και της αποτελεσματικής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης. Η θετική αυτή εξέλιξη ενισχύει τη ρευστότητα της εταιρείας και δημιουργεί μεγαλύτερη δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης των επενδύσεών της.

Οι επενδύσεις 20 εκατ. ευρώ και τα μερίδια

Το 2025 η εταιρεία πραγματοποίησε επενδύσεις 6,1 εκατ. ευρώ, έναντι 4,8 εκατ. ευρώ το 2024, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου επενδυτικού πλάνου, συνολικής αξίας 20 εκατ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, προχώρησε στην απόκτηση νέου βιομηχανικού ακινήτου στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, δημιουργώντας τις βάσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξης.

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Καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού ήταν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 10 εκατ. ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2026 από την EOSCapitalPartners, ενισχύοντας σημαντικά την κεφαλαιακή βάση της εταιρείας και τη δυνατότητά της να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα.

Η Φάρμα Κουκάκη ενίσχυσε τα μερίδια αγοράς της στις περισσότερες βασικές κατηγορίες και αναρριχήθηκε στην τρίτη θέση της κατάταξης στην κατηγορία φρέσκου γάλακτος πανελλαδικά. Διατήρησε επίσης την ηγετική της θέσης στην κατηγορία Κεφίρ, με μερίδιο αγοράς 31,6% και αύξηση πωλήσεων κατά 49,3%. Παράλληλα, η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας ενισχύθηκε, με τις εξαγωγές να αντιστοιχούν πλέον στο 25,4% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 21,8% το 2024. Η περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την εταιρεία που έχει ήδη παρουσία σε 30 χώρες.

Στόχοι για το 2026

Η διοίκηση της εταιρείας έχει θέσει ως στόχο για το 2026 την περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών στα επίπεδα των 70 εκατ. ευρώ και επίτευξη EBITDA στα επίπεδα των 8 εκατ. ευρώ, με παράλληλη συνέχιση και ολοκλήρωση του επενδυτικού πλάνου για την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Ο Αθανάσιος Κουκάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε σχετικά: «Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά-ορόσημο για τη Φάρμα Κουκάκη, με ιστορικά υψηλές επιδόσεις τόσο σε πωλήσεις όσο και σε επενδύσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης της Εταιρείας. Με βάση αυτή τη δυναμική, το 2026 σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης ανάπτυξης, με την επένδυση της EOS Global Investors να ενισχύει σημαντικά την κεφαλαιακή μας βάση και να μας παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για την υλοποίηση του αναπτυξιακού μας σχεδιασμού. Ευχαριστούμε την EOS για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία και προχωράμε με ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά, όραμα και σαφή στρατηγική, έχοντας θέσει τις βάσεις για μια νέα εποχή ανάπτυξης που θα καθορίσει την πορεία της Εταιρείας για την επόμενη δεκαετία».