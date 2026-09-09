Επιχειρήσεις

Autohellas: Στα 501 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο α’ εξάμηνο, EBITDA 129,7 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 28,5 εκατ. ευρώ

Σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια μίσθωση ο Όμιλος απασχολεί στόλο 68.700 αυτοκινήτων
Autohellas: Στα 501 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο α’ εξάμηνο, EBITDA 129,7 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 28,5 εκατ. ευρώ
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Με κύκλο εργασιών 501 εκατ. ευρώ έκλεισε το α’ εξάμηνο για τον Όμιλο Autohellas σημειώνοντας σχεδόν τις ίδιες επιδόσεις με ένα χρόνο πριν ενώ τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 129,7 εκατ. ευρώ, με αύξηση κατά 2,6%.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του ομίλου Autohellas ανήλθαν σε 28,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Συνολικά η δραστηριότητα των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα, και στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, απασχολεί στόλο σχεδόν 68.700 αυτοκινήτων, με επενδύσεις σε περίπου 13.400 νέα αυτοκίνητα εντός του α’ εξαμήνου 2026.

Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια του ομίλου κατά την 30 Ιουνίου 2026 ανήλθαν σε 556,5 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία τον Απρίλιο 2026 προχώρησε σε διανομή μερίσματος 0,85 ευρώ ανά μετοχή, καταβάλλοντας συνολικά 40,8 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους.

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