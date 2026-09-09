Eldorado Gold: Παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού στις Σκουριές

Την παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού στις Σκουριές ανακοίνωσε η Eldorado Gold Corporation, μια σημαντική εξέλιξη που είναι ορόσημο στη μετάβαση του έργου από τη φάση κατασκευής στη φάση λειτουργίας, για να ακολουθήσει η εμπορική παραγωγή μέχρι το τέλος του 2026.

Το πρώτο συμπύκνωμα, σύμφωνα με την Eldorado Gold παρήχθη χθες (8.9.2026), στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαδικασίας έναρξης λειτουργίας και της σταδιακής αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας επεξεργασίας μεταλλεύματος στις Σκουριές.

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Το ορόσημο αυτό ακολουθεί την πρώτη εισαγωγή μεταλλεύματος στον θραυστήρα τον Ιούλιο και αντανακλά την επιτυχή θέση σε λειτουργία, βασικών συστημάτων της μονάδας επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κυκλωμάτων θραύσης, άλεσης, επίπλευσης και πύκνωσης τελμάτων.

Το απόθεμα μεταλλεύματος υπερβαίνει σήμερα τους 4,6 εκατ. τόνους, με περιεκτικότητα υψηλότερη από την περιεκτικότητα των μεταλλευτικών αποθεμάτων, παρέχοντας μία ισχυρή βάση για τη σταδιακή αύξηση της παραγωγής και εξασφαλίζοντας επαρκές υλικό για περισσότερους από επτά μήνες επεξεργασίας και παραγωγής συμπυκνώματος.

«Πρόκειται για μια καθοριστική στιγμή για την Eldorado», δήλωσε ο George Burns, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και πρόσθεσε: «Η παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος στις Σκουριές αποτελεί το επιστέγασμα πολυετών προσπαθειών ανάπτυξης, κατασκευής και συνεργασίας, και σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για την Εταιρεία μας. Οι Σκουριές δεν αποτελούν μόνο ένα έργο-ορόσημο με σημαντικό αντίκτυπο για την Eldorado, αλλά και μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα έργα χαλκού-χρυσού στην Ευρώπη. Μαζί με το McIlvenna Bay στο Saskatchewan του Καναδά, οι Σκουριές αναμένεται να μετασχηματίσουν την Eldorado σε έναν μεγαλύτερο και πιο διαφοροποιημένο παραγωγό πολύτιμων μετάλλων και κρίσιμων ορυκτών, με ισχυρότερη παραγωγική βάση, ουσιαστική παρουσία στους κλάδους του χαλκού και του αργύρου, και δημιουργία αυξημένων ελεύθερων ταμειακών ροών. Είμαστε περήφανοι για όσα έχουν επιτευχθεί μέσω της συνεργασίας μας με την Ελληνική Κυβέρνηση και τις τράπεζες, τις τοπικές κοινότητες, το εργατικό δυναμικό μας και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, και προσβλέπουμε στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και οφελών για την Ελλάδα και όλους τους κοινωνικούς μας εταίρους για τις επόμενες δεκαετίες».

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα συστήματα θραύσης, άλεσης, επίπλευσης, πύκνωσης τελμάτων και συμπυκνώματος λειτουργούν με επιτυχία ενώ η προσωρινή επιτόπια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνεχίζει να υποστηρίζει τις αρχικές λειτουργίες και τη σταδιακή αύξηση της παραγωγής έως ότου επιτευχθεί η σύνδεση με το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία τελεί υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των τελικών επιθεωρήσεων, των δοκιμών και της εγκατάστασης εξοπλισμού μέτρησης από τον ΑΔΜΗΕ που αναμένεται αυτόν τον μήνα.