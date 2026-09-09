Το 65% της ΕΛΒΙΖ Α.Ε. στην ουγγρική UBM Group

Η UBM Group κορυφαία εταιρεία αγροδιατροφής της Ουγγαρίας προχώρησε στην απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 65% στην ΕΛΒΙΖ Α.Ε., σε μία από τις μεγαλύτερες και ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες ζωοτροφών, αναδεικνύοντας τις ενισχυμένες προοπτικές της Ελλάδας ως προορισμού διεθνών επενδύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα.

Η UBM Group είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους αγροδιατροφής της Ουγγαρίας και κορυφαίος παραγωγός ζωοτροφών στη χώρα. Η είσοδός της στην ελληνική αγορά ενισχύει την παρουσία του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και διευρύνει σημαντικά την παραγωγική του βάση. Αποτελεί δε σημαντικό σταθμό στη στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης του ουγγρικού ομίλου.

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Η ΕΛΒΙΖ διαθέτει ιστορία άνω των 55 ετών στην ελληνική αγορά και λειτουργεί δύο σύγχρονες παραγωγικές μονάδες, στο Πλατύ Ημαθίας και την Ξάνθη. Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η συνολική ετήσια παραγωγική δυναμικότητα ζωοτροφών της UBM Group υπερβαίνει πλέον το 1 εκατ. τόνους.

Η συμφωνία αποτυπώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για τον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα, ο οποίος αποκτά ενισχυμένο ρόλο στον περιφερειακό παραγωγικό χάρτη. Παράλληλα, υπογραμμίζει τις δυνατότητες της Ελλάδας να λειτουργήσει ως βάση ανάπτυξης για διεθνείς ομίλους που επιδιώκουν να διευρύνουν την παρουσία τους στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η εταιρική σχέση Ελλάδας – Ουγγαρίας

Ως αποκλειστικός νομικός σύμβουλος ελληνικού δικαίου της UBM Group ενήργησε η δικηγορική εταιρεία Σαρδελάς Πέτσα, η οποία υποστήριξε τον ουγγρικό όμιλο σε όλα τα στάδια της συναλλαγής. Η νομική συνδρομή κάλυψε τον αρχικό σχεδιασμό, τον ολοκληρωμένο νομικό έλεγχο, καθώς και τη διαπραγμάτευση, την υπογραφή και την ολοκλήρωση της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων.

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Επικεφαλής της νομικής ομάδας ήταν ο Managing Partner της Σαρδελάς Πέτσα, κος Νότης Σαρδελάς, και η κα ‘Αννα Ζλατούδη, Partner και επικεφαλής του τομέα Συγχωνεύσεων και Εξαγορών.

Όπως επισημαίνει η δικηγορική εταιρεία, η συναλλαγή ενισχύει τους επιχειρηματικούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Ουγγαρίας και συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.