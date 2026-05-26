Η ΕΚΤ ψάχνει λύσεις απέναντι στον πληθωρισμό – Έτοιμοι να κάνουν «ό,τι χρειάζεται για να γυρίσει στο 2%»

Με την παγκόσμια οικονομία να γνωρίζει απανωτά σοκ λόγω του πολέμου στο Ιράν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αναζητεί λύσεις προκειμένου να περιοριστεί ο πληθωρισμός, ο οποίος πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Με την άνοδο των επιτοκίων από τον Ιούνιο να είναι σχεδόν ειλημμένη απόφαση, η ΕΚΤ αναζητά τρόπους ώστε να πέσει ο επίμονος πληθωρισμός και να αποσυμπιεστούν οι Ευρωπαίοι, με τα «όπλα» της να μη φαίνονται ικανά μέχρι τώρα για να προσφέρουν αντιστροφή του κλίματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας και μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, τόνισε στο CNBC πως είναι αποφασισμένοι να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου να μειωθεί κατά πολύ ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, που βρίσκεται κοντά στο 3%.

Στόχος τους, όπως επισήμανε ό Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης είναι να γυρίσει ο πληθωρισμός κοντά στο 2%. «Αν μιλήσω εκ μέρους της ΕΚΤ, αυτό σημαίνει ότι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να επαναφέρουμε τον πληθωρισμό στο 2% μεσοπρόθεσμα. Οι αγορές μπορούν να είναι βέβαιες γι’ αυτό», ανέφερε ο ίδιος και πρόσθεσε πως οι κεντρικοί τραπεζίτες εργάζονται από κοινού «για να πετύχουμε κάτι που θα δώσει τα σωστά σημάδια στις αγορές και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε ως συμμάχους όλους τους εμπλεκόμενους».

Σημειώνεται ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη είχε υποχωρήσει κάτω από τον στόχο της ΕΚΤ, στο 1,9%, πριν την 28η Φεβρουαρίου και την έναρξη του πολέμου. Τον Μάρτιο έφτασε στο 2,6% για να «μείνει» στο 3% τον Μάϊο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έλληνας κεντρικός τραπεζίτης, Γιάννης Στουρνάρας, έχει αναφέρει πως οι ασφυκτικές πιέσεις που ασκούνται στην παγκόσμια οικονομία λόγω του πολέμου στο Ιράν, έχουν θορυβήσει την ΕΚΤ και την έχουν ωθήσει να αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις της σχετικά με τα επιτόκια στην Ευρωζώνη. Για τον λόγο αυτό, τον Ιούνιο το ΔΣ της ΕΚΤ αναμένεται να προχωρήσουν σε αύξηση της τάξης του 0,25%.