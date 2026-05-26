Τσάφος: Η αναβάθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, από τις ΑΠΕ μέχρι την ΑΜΚ της ΔΕΗ

Στον μετασχηματισμό του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας από το 2019 έως σήμερα, όπως και τα θετικά αποτελέσματα στις τιμές χονδρικής, την διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών, τις εξαγωγές ενέργειας, τις επενδύσεις στα δίκτυα, αναφέρεται ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος σε σημερινή ανάρτησή του στο X.

Ο Νίκος Τσάφος, στην ανάρτησή του, μέσα από διαγράμματα και στοιχεία αναφέρεται και στην κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ, την μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα μιας και σήμερα (26.5.2026) η επιχείρηση άρχισε την έναρξη διαπραγμάτευσης των 228 εκατ. νέων μετοχών από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 4,25 δισ. ευρώ στο Euronext Athens.

«Τον Δεκέμβριο του 2014, η ΔΕΗ είχε μια κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ. ευρώ, αναφέρει και «σήμερα η αξία της αγγίζει τα 8 δισ. ευρώ και κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου».

Ακόμη, ο κ. Τσάφος στον σχετικό απολογισμό αναφέρει:

«Το 2019 είχαμε (μακράν) την ακριβότερη τιμή χονδρικής στο ευρωπαϊκό σύστημα: +34% από Βουλγαρία, +68% από Γερμανία. Σήμερα έχουμε την 7η φθηνότερη (για το 2026 έως τώρα) – κάτω από Γερμανία και πολύ κάτω από Βουλγαρία».

Σήμερα έχουμε την 7η φθηνότερη (για το 2026 έως τώρα) – κάτω από Γερμανία και πολύ κάτω από Βουλγαρία.

«Το 2019 εισάγαμε περίπου 10 TWh (18% των αναγκών μας). Η εγχώρια παραγωγή είχε καταρρεύσει. Το 2024 γίναμε, οριακά, καθαρός εξαγωγέας. Το 2025, εξάγαμε 3 TWh. Και το 2026 είμαστε, σε απόλυτους αριθμούς, ο 4ος μεγαλύτερος καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

«Από το 2014 έως το 2019, δεν μπήκαν σχεδόν καθόλου Φ/Β στο σύστημα. Έκτοτε έχουμε σχεδόν τριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ. Με τη ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ, η χώρα μας είναι 3η στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και 9η από αιολικά».

«Οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ήδη πεσμένες από την οικονομική κρίση, μειώθηκαν 15% το 2015 – 2019. Μετά το 2019 οι ετήσιες επενδύσεις τριπλασιάστηκαν. Τώρα τρέχουν με ετήσιο ρυθμό 1,3 δισ. ευρώ».

«Τα νοικοκυριά στην Ελλάδα πληρώνουν διαχρονικά χαμηλότερες τιμές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο: -19% επί ΣΥΡΙΖΑ, -20% επί ΝΔ. Απλά το 2015-2019 η ψαλίδα προέρχονταν εν μέρει από δανεικά – από την αποδυνάμωση της ΔΕΗ και την αποεπένδυση στα δίκτυα (και ευνοϊκές διεθνείς συνθήκες)».

«Οι τιμές ενέργειας παραμένουν μείζον θέμα. Και έχουμε πολύ δουλειά ακόμα», καταλήγει ο κ. Τσάφος.

Αλλά η στροφή είναι εμφανής: