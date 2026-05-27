Σχέδιο δράσης από ΔΕΔΔΗΕ για να εξασφαλιστεί η επάρκεια ηλεκτρισμού στα νησιά το καλοκαίρι

Μια σειρά παρεμβάσεων προωθεί ο ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να θωρακίσει ενεργειακά τα μη διασυνδεδεμένα νησιά της χώρας μας ενόψει της κρίσιμης θερινής περιόδου.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τον ίδιο το ΔΕΔΔΗΕ, τα τελευταία τρία χρόνια σημειώθηκαν εννέα έκτακτα γεγονότα σε νησιά και συγκεκριμένα σε Θήρα, Σύμη, Μήλο, Ρόδο και Μεγίστη, όπου χρειάστηκαν πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης.

Χθες τέθηκε σε διαβούλευση το νέο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, το οποίο αφορά την επάρκεια ισχύος στα νησιά για το φετινό καλοκαίρι, με βάση τις εκτιμήσεις αιχμών, τη διαθεσιμότητα του παραγωγικού δυναμικού και τις απαιτήσεις εφεδρείας.

Όπως τονίζει σχετικά ο διαχειριστής, πέραν των προγραμματισμένων αναγκών, κατά τη θερινή περίοδο υφίσταται αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης απρόβλεπτων συνθηκών.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη φετινή θερινή περίοδο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ενδεχόμενη ανακατανομή τουριστικών ροών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξημένη επισκεψιμότητα σε ελληνικούς προορισμούς.



Από την άλλη πλευρά, η εντεινόμενη επίδραση της κλιματικής αλλαγής, με ακραία θερμικά φαινόμενα και παρατεταμένους καύσωνες, παράλληλα με τη σημαντική αύξηση των αιχμών φορτίου που θα επιφέρει, θα επιβαρύνει τη λειτουργική κατάσταση των Μονάδων παραγωγής, αυξάνοντας την πιθανότητα βλαβών, ιδίως σε συστήματα με μεγάλη ζήτηση καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, όπως είναι της Θήρας.

Επιπλέον, κατά τη θερινή περίοδο παρατηρείται αυξημένη πιθανότητα βλαβών σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα υποβρύχια διασυνδετικά καλώδια νησιών που ανήκουν σε σύμπλεγμα ΜΔΝ, λόγω της αυξημένης θαλάσσιας δραστηριότητας και της έντονης κυκλοφορίας τουριστικών και αλιευτικών σκαφών.

Με βάση τα παραπάνω, κρίνεται σκόπιμη η μίσθωση φορητών ηλεκτροπαραγωγικών ζευγών (Η/Ζ), τα οποία θα λειτουργούν ως διαθέσιμο απόθεμα, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών κατά τη διάρκεια της διευρυμένης τουριστικής θερινής περιόδου.



Ειδικότερα, προτείνεται η μίσθωση φορητών Η/Ζ συνολικής ισχύος 10 MW, αποτελούμενων από μονάδες ισχύος της τάξης του 1 MW εκάστη, καθώς και επιπλέον τεσσάρων μικρότερων μονάδων, ισχύος περίπου 300 kW εκάστη, για χρονικό διάστημα πέντε μηνών, από τον Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο 2026.



Η ύπαρξη μισθωμένου αποθέματος φορητών Η/Ζ, διαθέσιμου καθ’ όλη την τουριστική περίοδο, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ταχύτητα ανταπόκρισης σε απρόβλεπτα συμβάντα, καθώς όπως αναδεικνύεται από την εμπειρία, κατά τους μήνες υψηλής ζήτησης, η διαδικασία εξεύρεσης ισχύος προς μίσθωση ενδέχεται να καταστεί ακόμη και πρακτικά αδύνατη.